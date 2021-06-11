Ставка больше, чем жизнь

Что делать с ключевой ставкой ЦБ? Совет директоров регулятора решит это 11 июня. Как ранее сообщила агентству ТАСС в кулуарах ПМЭФ первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выбор стоит между сохранением ставки на прежнем уровне и повышением ее на 0,25-0,5 б.п.

Статья по теме: Экономика не важна: ЦБ РФ готовится к активному повышению ставок

«Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандартный шаг в 25 б. п. и, может быть, обсудим 50 б. п. Вот это будет "на стол". Но я бы сейчас сказала, что нужно очень внимательно оценивать все факторы при принятии решений, и инфляционные тренды смотреть не только с точки зрения общих цифр, но и с точки зрения того, как они раскладываются на временные и постоянные факторы, и какое влияние все это имеет на инфляционные ожидания», – цитирует Юдаеву агентство.

Статья по теме: Инфляция тоже должна быть суверенной

Аналитики склоняются к тому, что регулятор пойдет на существенное повышение ставки.

«Более быстрое восстановление экономики вкупе с ростом инфляционного давления, что было продемонстрировано опубликованной недавно статистикой, скорее всего, будут способствовать повышению ключевой процентной ставки Банком России еще на 50 б.п. до 5.50% на ближайшем заседании в эту пятницу 11 июня», – считают экономисты Renaissance Capital по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко.

Статья по теме: «Импортируемая инфляция никуда не денется»

Впрочем, не исключено, что ЦБ на этот раз ограничит амплитуду.

«Мы не исключаем, однако, что регулятор ограничится повышением на 25 б.п.: это соответствует нашему прежнему базовому сценарию и, по нашим оценкам, может случиться с вероятностью 40%. Мы полагаем, что нас ждет еще два повышения ставки в июле и сентябре, прежде чем ЦБ возьмет продолжительную паузу», – добавляют те же эксперты.

По словам главного стратега АТОНа Александра Кудрина, в пользу повышения ставки говорит инфляция, которая в мае в годовом выражении превысила 6%. Эксперт, как и его коллеги из Ренессанса, склоняется к варианту повышения на 50 б.п.

«До конца года ставка может быть повышена до 5,75%», – добавляет Кудрин.

Лекарство от роста... цен?

При этом найдутся и те, кто будет в выигрыше. По словам Александра Кудрина, жесткие интонации регулятора, скорее всего, спровоцируют рост доходности по облигациям.

Однако будет ли число бенефициаров повышения достаточно велико, чтобы оправдать такой шаг? Да, определенные группы инвесторов смогут получить больший доход. Но ведь предполагается, что основная цель ужесточения денежно-кредитный политики – сдерживание той самой инфляции. Во благо населения, а также для того, чтобы ускоряющийся рост цен не стал стопором для восстанавливающейся экономики.

Но с другой стороны – один из ключевых участников экономики – бизнес. Для которого повышение ставки неминуемо приведет к росту стоимости заимствований.

Но есть ли другой путь? Можно ли обуздать инфляцию, не повышая ключевую ставку?

Как поясняет замдекана экономического факультета РУДН, Елена Григорьева, существуют разные виды инфляции. В нашей стране преобладает инфляция издержек: существенную долю в ценах товаров имеют затраты на сырье, энергоносители, коммунальные расходы. Постоянное повышение цен на них автоматически приводит к росту цен на готовую продукцию.

Заметим что, вообще говоря, большая часть перечисленного регулируется государством как тарифы естественных монополий и, особо, тарифы ЖКХ. Но их сдерживания можно ожидать лишь в теории и уж точно не сию минуту. На практике же речь всегда заходит о других мерах.

«В краткосрочном периоде сдерживание инфляции может быть осуществлено только изъятием денег из экономики, а значит, либо изменение ключевой ставки, либо увеличением нормы обязательного резервирования для банков, либо продажа государственных ценных бумаг, либо всё это вместе должно сочетаться в тех пропорциях, которые целесообразны на данном этапе развития финансовой системы нашей страны», – отмечает Григорьева.

Возможны варианты

И все-таки манипуляциями со ставкой набор инструментов не ограничивается. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, один из таких методов – импортозамещение. Ведь в России рост инфляции во многом связан с тем, что на фоне обесценивания рубля растут затраты производителей, которые не могут обойтись без импорта

«Особенно это касается АПК, где в разных секторах зависимость от импорта по-прежнему достаточно высокая. Например, для выращивания мяса птицы в РФ используется инкубационное яйцо заграничного производства, собственных мощностей не хватает (25% яйца для выращивания птицы является импортным). То же самое – в производстве свинины и говядины, предприятия закупают за рубежом маточное поголовье», – поясняет аналитик, добавляя, что список продолжают кормовые добавки, импортные ветеринарные препараты и прочие товары. И чем дороже все они из-за падения рубля, тем выше затраты производителей, тем сильнее растет стоимость сельхозпродукции и всех остальных продуктов по цепочке.

Кстати, о том, как бороться с инфляцией, увеличивая предложение российских товаров и услуг, а также продовольствия отечественной переработки, еще в марте этого года говорил бизнесмен Олег Дерипаска, уверенный, что повышение ставки станет серьезным препятствием для роста инвестиций.

«Второй способ борьбы с инфляцией – снижение нагрузки на бизнес, сокращение налогового бремени, контроль роста стоимости услуг ЖКХ и топлива. Ведь для производства продуктов питания предприятия потребляют воду, электричество, газ, бензин и дизель (в логистике и АПК). Рост затрат ведет к росту цен на конечную продукцию», – продолжает перечислять варианты Деев.

«Ну и наконец, способ, который государство сейчас использует сравнительно эффективно: на фоне кризисных проявлений в экономике проводится сокращение затрат бюджета, сокращение госаппарата, отказ от реализации дорогостоящих проектов (которые переносятся на другие сроки)», – добавляет аналитик.

Все эти способы снижают зависимость российской валюты от колебаний стоимости доллара и евро, сокращают издержки производства. А это ведет к замедлению роста цен, а значит, снижению роста инфляции в стране. Разграничивать ценообразование на внутреннее и экспортное можно также через фиксацию максимальных цен на ряд продуктов питания и ограничение экспорта.

«Но использовать эти меры нужно максимально осторожно и на короткий период, чтобы не нарушить рыночные балансы. И, конечно, при росте инфляции в стране должны адекватно расти доходы населения, чтобы спрос не сжимался из-за роста цен и падения доходов. Иначе это просто приведет к падению прибыли производств и экономики в целом, сокращению собираемости налогов и дефициту бюджета, что еще больше усилит кризис», – подводит итог Деев.

Понятно, что ключевая ставка – инструмент привычный и, с точки зрения регулирующих властей, более надежный. Это уравнение, на первый взгляд, проще: вот ставка – вот инфляция, одно поднимаем, другое опускается. Тем более, что цель-то благая – инфляцию не зря называют «скрытым налогом для бедных». А в России бедности официально объявлена война.

Но проблема в том, что за повышение нагрузки на бизнес тоже, в итоге, заплатят те самые бедные. Ведь надо будет предпринимателям каким-то образом компенсировать собственные издержки. Итогом же может стать снижение уровня инвестиций, а значит, и экономического роста.