Страны G7 планируют выделить 1 млрд доз вакцин от COVID для всего мира

Страны «Большой семерки» намерены выделить как минимум 1 млрд доз вакцин от новой коронавирусной инфекции для других государств, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Высказывание политика приводит Associated Press.

В администрации британского премьера заявили, что первая партия из 5 млн доз вакцин будет поставлена нуждающимся из Великобритании в ближайшие недели, а остальной объем доставят в течение следующего года.

Джонсон рассчитывает, что остальные страны «Большой семерки» также примут участие в поставках вакцин, поскольку это, по его словам, поможет всему быстрее восстановиться от коронавируса.

Ранее о намерении пожертвовать 500 млн доз препаратов от COVID-19 для других стран заявил американский президент Джо Байден. Он считает, что доступ к вакцинам должны иметь все жители планеты без исключения. Белый дом уже подписал соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении 500 млн доз разработанной ими вакцины от коронавируса.

Глава Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Байдена, заявив, что страны Евросоюза должны поступить также. По его словам, к концу года Франция выделит по меньшей мере 30 млн доз другим странам.

