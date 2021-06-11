Трамп попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания

Перед своей первой зарубежной поездкой президент Байден получил немало рекомендаций и наставлений. Естественно, не удержался от возможности дать наставления своему недавнему сопернику на президентских выборах и Дональд Трамп. Причем, пожелания бывшего президента касались не саммитов G7 и НАТО и не переговоров с Борисом Джонсоном и руководством Евросоюза, а встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая должна состояться в Женеве 16 июня.

Для начала Трамп, встречавшийся с Путиным три года назад в Хельсинки, посоветовал президенту Байдену не доверять американской разведке, когда она утверждает, что Москва вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года. Затем он пожелал своему преемнику не… уснуть во время переговоров с Владимиром Путиным и попросил передать ему «наилучшие пожелания».

В 2018 году Дональда Трампа после встречи с Владимиром Путиным спросили, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года? Тогдашний президент вызвал переполох в Вашингтоне и Республиканской партии, фактически ответив, что он доверяет российскому коллеге больше, чем родным спецслужбам, и что Россия, по его мнению, в выборы, на которых он победил Хиллари Клинтон, не вмешивалась.

Позднее Белый дом заявил, что президент Трамп просто оговорился. Однако в четверг, 10 июня, экс-президент подтвердил, что три года назад, отвечая на вопрос о российском вмешательстве в выборы в США, он находился в здравом уме и твердой памяти.

«Относительно того вопроса, кому я доверяю: России или нашей разведке, доставшейся нам от Обамы, то есть Коми, Маккабу, Бреннану, Клапперу и прочим многочисленным мерзавцам, или России, ответ очевиден. Особенно после того, что стало известно за все это прошедшее время. Должен заметить, что крайне редко на наше правительство работали такие придурки и подлецы».

Отношение Дональда Трампа к так называемому «российскому вмешательству» в американские выборы важно, потому что Джо Байден вновь собирается затронуть эту тему в Женеве. Причем, не только в связи с участившимися в последнее время атаками на американские компании, которые якобы имеют отношении к России. Президент США, по крайней мере, об этом сейчас много пишут американские СМИ, собирается потребовать от собеседника, чтобы Россия не вмешивалась в будущие выборы в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп продолжает утверждать, что Москва не вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Он также считает, что его встреча с Путиным в Хельсинки была успешной.

«У меня была замечательная и очень продуктивная встреча с президентом России Путиным в Хельсинки, Финляндия,- сказал вчера Трамп.- Несмотря на лживое освещение тех переговоров нашими фейковыми СМИ Соединенные Штаты на ней многого добились. В том числе и уважения президента Путина и России».

«Желаю успехов Байдену в его переговорах с Путиным,- закончил свои пожелания Дональд Тмап.- Еще я желаю ему не уснуть во время переговоров и прошу передать (Путину) мои наилучшие пожелания!»