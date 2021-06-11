В Новой Москве появится первый промышленный технопарк - заммэра Ефимов

Инвестор вложит в строительство первого промышленного технопарка на территории Новой Москвы (ТиНАО) 550 млн рублей и построит объект в 2024 году, будет создано порядка 300 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тысяч квадратных метров офисных площадей. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд рублей», - сказал заместитель мэра.

Новый промышленный технопарк площадью не менее 14,5 тысячи квадратных метров построит в 2024 году АО «СЗ «Бадаевский» (структура Capital Group). Ему присвоен статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда.

«В рамках двух соглашений, заключенных в прошлом году, в Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий «Останкино Business Park». По второму соглашению в 2023 году в районе Ростокино, на улице Вильгельма Пика возведут торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад». Обеим площадкам присвоен статус инвестпроекта по созданию мест приложения труда, что дает право на частичное освобождение от арендной платы за первый год срока аренды и платы за изменение вида разрешенного использования. Эти проекты принесут москвичам более тысячи новых рабочих мест», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В программе стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК и МКАД могут принять участие даже те девелоперы, которые уже строят жилые дома в Москве и планируют инвестировать в объекты недвижимости, обеспечивающие создание новых рабочих мест.

«Мы считаем интересным и перспективным развитие нашего опыта и компетенций в строительстве промышленных и технологических центров. Нам также интересно участие в проектах по созданию мест приложения труда, в том числе в качестве инвестора. Взаимодействие девелоперов с городом позволяет соблюдать баланс в обеспеченности москвичей жилыми и коммерческими площадями и равномерно развивать всю территорию города», – отметила генеральный директор компании Capital Group Валентина Становова.