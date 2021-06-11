В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Елена Перминова – первый заместитель главы бюджетного комитета верхней палаты парламента РФ – прокомментировала решение российского регулятора о повышении ключевой ставки до 5,5%. По мнению сенатора, это решение Центробанка было вполне ожидаемым.

Как напомнила, член Совфеда, ещё на Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина Антон Силуанов говорил о перегреве нашей экономики и росте инфляции. При этом она отметила, что сейчас главное удержать инфляцию в рамках прогнозных показателей.

Также сенатор полагает, что повышение ставки скажется на кредитах.

«Кредиты для бизнеса и граждан подрастут, но не критично. Что же касается дальнейшей политики ЦБ, то прогнозировать дальнейший рост или снижение ключевой ставки пока рано. Надо будет смотреть, как сейчас на повышение ставки отреагирует экономика, жилищное строительство и другие сферы», – резюмировала Перминова.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 12 июня, регулятор повысил ключевую ставку на 0,50 пункта, до 5,50% годовых.

Сегодняшнее решение ЦБ РФ было вполне ожидаемым и не стало сюрпризом для участников рынка. Неизвестно было лишь, насколько жёсткое решение примет Центробанк. В частности, подавляющее большинство опрошенных агентством Reuters респондентов ожидали повышения ставки на 0,5%. При этом были и те, кто допускал повышение до 0,75%, то есть ожидания повышения ставки явно сместились в сторону увеличения.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. При этом отмечается, что инфляция складывается выше прогноза Банка России.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. C учётом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – подчеркнул регулятор.