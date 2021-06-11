Врач рассказала о редком симптоме у переболевших COVID

Эпидемиолог заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о жалобах пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию на онемение конечностей или снижение чувствительности, сообщает агентство РИА «Новости». Медик подчеркнула, что на эти симптомы указывают менее 8% пациентов после выздоровления.

«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов», - рассказала Пшеничная.

Врач отметила, что скорее всего онемение рук и ног вызывает снижение питания нервных волокон в острый период болезни. Кроме того, люди с сахарным диабетом чаще других могут ощущать подобные симптомы, как и другие клинические проявления.

Ранее Пшеничная рассказала, что у 18-23% пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, однако симптом можно вылечить.

«Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается, в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический»,- сообщила медик.

