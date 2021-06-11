ВТБ выпустит принципиально новые облигации

Банк ВТБ впервые предложит инвесторам облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов — об этом говорится в сообщении банка, появившемся накануне. Выпуск будет предложен широкому кругу розничных инвесторов в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Это первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству.

Заявки будут приниматься до 20 сентября 2021 года. Ежемесячный купон по облигациям составит 8% годовых, что соответствует доходности 8,30% годовых. Инвесторы — физлица смогут купить облигации с помощью индивидуального инвестиционного счета, что позволит в дальнейшем оформить налоговый вычет.

«Облигации действительно уникальны для российского рынка, и в условиях сравнительно низких ставок, подобный инструмент является интересной альтернативой для инвесторов. Бумаги обладают привлекательным соотношением риска и доходности на среднесрочном горизонте инвестирования, а наивысший рейтинг гарантирует стабильный доход. Также важно отметить, что размер обеспечения по облигациям превышает объем эмиссии более чем на 10 млрд руб.», – так анонсировал выпуск руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

Уникальность этого размещения заключается именно в активах, ставших основой выпуска — нецелевых потребительских кредитах банка ВТБ, поясняет руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Фактически, по его словам, банк предлагает купить у него сейчас часть долгов физлиц, а по мере их выплат будет выплачивать купоны по облигациям.

Эксперт напоминает, что покупать у банка в сложные экономические времена пакет обязательств по необеспеченным потребительским кредитам - очень рисковая операция, как раз такая, от которых Центральный банк пытается защитить неквалифицированных инвесторов. С другой стороны, Банк ВТБ - один из самых стабильных банков в стране и вероятно, выполнит свои обязательства в полном объеме. Более того, схожие активы уже есть на бирже - ВТБ ранее провел восемь выпусков секьюритизируемых ипотечных кредитов.

«В любом случае, я уверен, что будет распродан весь объём размещаемого долга, потому что ВТБ выбрали хорошее время для размещения облигаций. Ажиотажный спрос связан с большой активностью на рынке — за последний год все первичные размещения проходили успешно и пользовались большим спросом у частных инвесторов», — говорит Никита Донцов.

И все же, предупреждает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин, в условиях продолжения роста инфляции ценность подобных инструментов сильно снижается. С одной стороны, у нас вроде бы не самые плохие 8,3% годовых, с другой стороны официальная инфляция разгонялась в мае до 6,02% и ЦБ будет вынужден реагировать на это поднятием ставки. И, судя по всему, ключевая ставка в 6% — это не предел ужесточения денежно-кредитной политики Центрального Банка.

Покупая сейчас облигации с фиксированным купоном, надо быть готовым получить в будущем около нулевую либо отрицательную доходность, предупреждает эксперт. Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики повлечет за собой замедление восстановления экономики и прямым образом повлияет на рост просрочки долговых обязательств домохозяйств. В случае развития подобной ситуации такие инструменты стад ли станут надежным убежищем для инвесторов.

Оптимистично смотрит на новые облигации руководитель инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян, это первая подобная сделка на российском рынке. И то, что она структурирована по российскому законодательству не может не вселять оптимизм. Сам факт того, что продукт более свойственный для ипотеки и ипотечных кредитов трансферируются на другие портфели кредитов, делает облигации привлекательными для инвесторов.

Облигации выпускаются на 35 млрд рублей, а обеспечены они портфелем кредитов 45 млрд рублей», – говорит аналитик. Это означает, объясняет он, что портфель розничных кредитов должен обесцениться более, чем на 10 млрд рублей, чтобы появились риски. В теории это маловероятно, а практике скорее невозможно. Более того, портфель диверсифицирован, что дает ему дополнительную защиту от обесценивания. Кроме того, розничные кредиты имеют тенденции к росту и, вероятнее всего, будут генерировать дополнительную доходность.

Поскольку это первая сделка на российском рынке, она предполагает более высокую ставку привлечения клиентов для банка. Отсюда и появляется 8,3% годовых, а не к, примеру, 5,5-6%, поскольку такие процентные ставки не вызовут интереса у потенциальных инвесторов, отмечает эксперт. В целом сумма сделки не велика для общего объема рынка, поэтому предложение стоит расценивать как пилотный проект, на примере которого будет отработана схема и понятна востребованность продукта.