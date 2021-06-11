Заслуженный врач России предположил, что в стране началась третья волна COVID-19

Заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый предположил, что в стране началась третья волна коронавируса.

По мнению специалиста, увеличение числа заболевших, которое наблюдается все последние дни, связано, в том числе и с тем, что прививочную кампанию не удается сделать более активной, хотя мотивация для граждан сохраняется, а количества вакцин и прививочных пунктов достаточно», передаёт РИА Новости.

«Мало сведений о вакцинах. Если о «Спутник V» информация ещё представлена, то, например, по «КовиВак» сведений почти нет», – подчеркнул сенатор. В этой связи Круглый считает, что необходимо более активно в СМИ и соцсетях распространять достоверную информацию о пользе вакцин, их эффективности и безопасности. Также сенатор отметил, что рост заболевших сейчас в основном наблюдается в крупных мегаполисах страны, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что России за последние сутки коронавирус выявили у 12 505 человек, что стало максимумом, начиная с 22 февраля, когда было выявлено 12 604 заболевших.

Нарастающим итогом в стране выявлено 5 180 454 больных ковид, начиная с марта прошлого года. Скончались за сутки 396 пациентов. Умерли время пандемии 125 674 человека. Успешно перебороли COVID 4 782 183 пациентов, из которых были выписаны из больниц за последние сутки 10 188 человек. Продолжают лечение 272 597 россиян.

Лидером среди российских регионов по заболеваемости коронавирусом, в Москве за сутки выявили 5 853 новых случая заражения, выздоровел 3 061 человек, скончались 60 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 220 312 случаев болезни. В пятёрке регионов с наибольшим распространением коронавируса вошли Санкт-Петербург (+863), Московская область (+837), Нижегородская область (+177) и Ростовская область (+158).

