Завод приборостроения в Москве увеличит мощности благодаря масштабному инвестпроекту - заммэра Ефимов

Московское научно-техническое предприятие по изготовлению измерительных приборов «Союзцветметавтоматика» увеличит мощности благодаря переносу производства на новую площадку. Для строительства нового корпуса компании будет предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок на северо-востоке столицы. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

«Город предоставил компании по производству измерительных приборов и оборудования для автоматизации металлургической промышленности участок земли площадью около 1 гектара без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Участок под строительство нового корпуса, площадь которого составит 14,4 тысячи квадратных метров, и в него переедет все действующее производство, находится в Останкинском районе. Инвестиции в проект составят 250 млн рублей, будет создано 110 новых рабочих мест», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала года это уже девятое решение о предоставлении земли в рамках масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов производственной направленности. Общая площадь участков составляет более 10 га. Планируемые инвестиций в реализацию этих проектов составят свыше 6 млрд рублей, также появится более 1,2 тысячи рабочих мест.

«Лабораторная, инженерно-техническая, производственная и административная деятельность «Союзцветметавтоматика» ведется на двух отдельных площадках в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Новый производственный корпус позволит объединить все направления работы предприятия в одной точке, а также увеличить его производственные мощности», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Всего на территории города Москвы контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппараты выпускают более 90 предприятий. На них работает свыше 14 тысяч человек. По итогам прошлого года объем производства по данной отрасли увеличился на 2,4%.