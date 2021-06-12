CNN: лидеры G7 не могут договориться о формах противодействия Китаю

На саммите G7 лидеры стран выявили о серьезные разногласия по вопросу сдерживания Китая, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

«Состоялось интересное обсуждение и обнаружились разногласие во мнениях не о том, существует ли эта угроза (Китая – Эксперт), а о том, насколько она сильна, и об ответных действиях. Я считаю, что разные члены G7 готовы принять меры», – сказал чиновник телеканала.

Президент США Джо Байден настоятельно призвал других лидеров твердо противостоять антидемократической политике Китая. По словам источника, к Байдену присоединились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон, которые настаивали на более жестких действиях в отношении Китая. Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и лидеры Евросоюза постарались сохранить области сотрудничества с Китаем.

По словам чиновника, даже внутри этих групп существует широкий спектр мнений по этому поводу.

Лидеры G7 смогли договориться по вопросу необходимости создании инфраструктуры, которая могла бы конкурировать с китайской инфраструктурной программой «Один пояс, один путь».

