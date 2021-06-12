«Это безумие»: Дерипаска о повышении ключевой ставки ЦБ РФ

Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска подверг критике пятничное решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, назвав его безумием.

«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», – написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

Предприниматель уже не в первый раз выступает с критикой политики российского регулятора. В частности, в марте сразу после заседания ЦБ, на котором также была повышена ставка, Дерипаска заявил, что решение Центробанка – это атака на доходы граждан и прибыль компаний.

«Причём, очевидно, оно преследует уже не экономические, а политические цели. Видимо, мало было ЦБ "успехов" за предыдущие 5 лет, которые привели к отставке достаточно либерального правительства Медведева. Теперь ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика», – отмечал тогда он.

Кроме того, Дерипаска раскритиковал идеологию регулятора по борьбе с инфляцией: по его мнению, инфляцию можно победить увеличивающимся предложением российских товаров и услуг.

«Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3-4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%? Какой-то театр абсурда», – написал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 12 июня, регулятор повысил ключевую ставку на 0,50 пункта, до 5,50% годовых.

Вчерашнее решение ЦБ РФ было вполне ожидаемым и не стало сюрпризом для участников рынка. Неизвестно было лишь, насколько жёсткое решение примет Центробанк. В частности, подавляющее большинство опрошенных агентством Reuters респондентов ожидали повышения ставки на 0,5%. Были и те, кто допускал повышение до 0,75%, то есть ожидания повышения ставки явно сместились в сторону увеличения.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. При этом отмечается, что инфляция складывается выше прогноза Банка России.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. C учётом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – подчеркнул регулятор.