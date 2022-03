G7 готовит антикитайский глобальный инфраструктурный проект

Страны G7 на саммите в Великобритании готовятся объявить о глобальном инфраструктурном проекте «Строим лучшее для мира» (Build Back Better for the World) в противовес китайской программе «Один пояс и один путь», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

По словам чиновника, Запад должен предложить положительную альтернативу «недостаточной прозрачности, низким экологическим и трудовым стандартам и принудительному подходу» китайского правительства, из-за которого «положение многих стран лишь ухудшилось».

«Мы с партнерами по G7 объявим об амбициозной новой глобальной инфраструктурной инициативе, которая будет не просто альтернативой "Один пояс и один путь"», – сказал чиновник Белого дома.

Источник издания не уточнил, кто будет финансировать 40-триллионный проект G7, в рамках которого планируется решить инфраструктурные проблемы в бедных странах к 2035 году.

По словам чиновника, президент США Джо Байден настаивает на включении коммюнике саммита осуждения «практики принудительного труда, направленной против уйгурских мусульман» в Китае. Однако с этим согласны не все европейские лидеры, не желающие идти на конфликт с Пекином.