В России коронавирусом заболели ещё более 13,5 тыс. человек

За последние сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусом в России заболели ещё 13 510 человек - максимум с середины февраля этого года.

Всего к утру субботы, 12 июня число заразившихся COVID-19 в РФ составило 5 193 964. За всё время пандемии жертвами коронавируса стали 126 073 наших соотечественников, из них 399 за последние сутки. Вылечились 4 792 169 человек (+9 986).

По числу новых заболевших лидирует Москва – в столице за последние 24 часа выявлено 6 701 инфицированных COVID-19, это максимум с 26 декабря прошлого года. На втором месте Подмосковье (+889). На третьем – Санкт-Петербург (+867). В пятёрке «лидеров» также Нижегородская область (+179) и Ростовская область (+157).

Напомним, накануне было выявлено 12 505 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый предположил, что в стране началась третья волна коронавируса. По мнению специалиста, увеличение числа заболевших, которое наблюдается все последние дни, связано, в том числе и с тем, что прививочную кампанию не удается сделать более активной, хотя мотивация для граждан сохраняется, а количества вакцин и прививочных пунктов достаточно.

