Матч Дания – Финляндия перенесен из-за клинической смерти игрока

Футбольный матч Евро-2020 Дания – Финляндия будет доигран сегодня, 12 июня, в 21:30 по московскому времени.

Матч сборных был остановлен на 43-й минуте из-за того, что игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры. Футболист упал на газон поля и перенес клиническую смерть. Бригада врачей сделала ему массаж сердца прямо на игровом поле, после чего игрок пришел в сознание. Затем Кристиана с кислородной маской увезли в больницу.

По заявлению УЕФА состояние Эриксена стабилизировалось, а агент игрока рассказал, что Кристиан дышит самостоятельно и начал разговаривать.

УЕФА планировал перенести матч на воскресенье, однако игроки обех команд обратились с просьбой доиграть матч сегодня.