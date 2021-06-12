Путин рассказал о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что преступники, которые причастны к громким случаям гибели некоторых граждан РФ, найдены. Об этом президент рассказал в интервью телеканалу NBC (США), выдержки из которого публикует РБК.

Отвечая на вопрос американского журналиста, который поинтересовался судьбой уголовных дел о гибели журналистки Анны Политковской, бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, экс-министра печати Михаила Лесина и оппозиционного политика Бориса Немцова, российский лидер констатировал: это люди, «которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей»

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», – подчеркнул Путин.

Говоря о предполагаемой причастности властей нашей страны к вышеупомянутым убийствам, президент сказал: «Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение».

При этом глава государства отдельно упомянул бывшего министра по делам печати и телерадиовещания Михаиле Лесине, который умер на территории США. По словам Путина, это был очень достойный и хороший человек, который работал и в администрации президента. «Лесин мне очень нравился», – резюмировал Путин.