Reuters: Черногория просит помощи ЕС для погашения китайского кредита

Черногория ведет переговоры о привлечении дешевого кредита Европейского Союза, чтобы погасить долг перед Китаем, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

В 2014 году Черногория заняла у Китая 944 млн долларов для финансирования 41-километрового участка шоссе, который должен был стать первым отрезком 163-километрового пути в Сербию. Сторонники этого проекта считали, что он будет способствовать торговле между Китаем и Европой через Балканы. Противники тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича называли его «дорогой в никуда» из заявляли о его неокупаемости. Кроме того, критиковали этот проект Всемирный банк и Международный валютный фонд. Согласно первоначальным планам, участок длиной 41 км должен был завершиться в 2019 году, однако он не построен до сих пор.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что шоссе имеет важное значение для социально-экономического развития Черногории и что Пекин придает большое значение развитию связей с прибрежной республикой Адриатического моря с населением 628 тыс человек.

Европейская комиссия заявила, что продолжит работу с Черногорией для поддержки ее инфраструктурных проектов и готова поддержать оставшиеся участки проекта автомагистрали. «Комиссия будет продолжать поддерживать Черногорию на ее пути к членству и в этом контексте работать со страной, чтобы найти финансовые решения для ее инвестиционных проектов, а также обеспечить устойчивость ее государственного долга», - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна Писонеро.

Черногория является кандидатом на вступление в ЕС, а задолженность перед Китаем может затруднить ее принятие в Евросоюз, считают источники издания.