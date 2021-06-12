Шествие «Бессмертного полка» в этом году не состоится

Организаторы акции «Бессмертный полк», заявили, что не будут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате в июне, как планировалось ранее, из-за эпидемиологической ситуации в стране, сообщает «Интерфаксу».

«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», – сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Она подчеркнула, что «наша организация не будет инициировать такое шествие и в других городах». В этом году, по ее словам, шествия, скорее всего, не будет.

Ранее организаторы акции заявляли, что шествие в традиционном формате может пройти 24 июня при улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Сегодня, 12 июня, сообщалось, что за последние сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусом в России заболели ещё 13 510 человек - максимум с середины февраля этого года.

Всего к утру субботы, 12 июня число заразившихся COVID-19 в РФ составило 5 193 964. За всё время пандемии жертвами коронавируса стали 126 073 наших соотечественников, из них 399 за последние сутки. Вылечились 4 792 169 человек (+9 986).

По числу новых заболевших лидирует Москва – в столице за последние 24 часа выявлено 6 701 инфицированных COVID-19, это максимум с 26 декабря прошлого года. На втором месте Подмосковье (+889). На третьем – Санкт-Петербург (+867). В пятёрке «лидеров» также Нижегородская область (+179) и Ростовская область (+157).

Напомним, накануне было выявлено 12 505 новых заболевших коронавирусом.