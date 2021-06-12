В Москве 15-19 июня объявлены нерабочими днями из-за роста заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об объявлении 15-19 июня нерабочими днями с сохранением зарплат в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года... Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов "традиционных групп риска"... Поэтому мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку. Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 г. Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)», – говорится в личном блоге Собянина.

Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. При этом городские парки остаются открытыми для прогулок.