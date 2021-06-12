В Москве продолжат работу театры, музеи и кинотеатры

Культурные и медицинские учреждения столицы продолжат свою работу во время нерабочих дней с 15 по 19 июня, сообщили в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности (ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и т.д.), будут работать», – заявили в оперштабе.

Кроме того, все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме.

Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится.

Однако городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об объявлении 15-19 июня нерабочими днями с сохранением зарплат в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 г. Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)», – говорится в личном блоге Собянина.

Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. При этом городские парки остаются открытыми для прогулок.