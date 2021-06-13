Байден сомневается в том, что сможет повлиять на Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в том, что сможет изменить линию поведения президента России Владимира Путина. «Нет гарантий того, что можно изменить поведение человека, его страны», – цитирует Байдена «Интерфакс».

Кроме того, американский президент выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций. «Нет гарантий, что и это его остановит. Может быть, он захочет, чтобы подобное продолжалось», – сказал глава Белого дома отвечая на вопрос журналистов о влиянии на российское руководство западных санкций.

Помимо этого, Байден согласился с заявлением Путина о том, что отношения России и США находятся на низшем уровне за годы.

«Позвольте мне прояснить, я думаю, что он прав, это низкая точка, и это зависит от того, как он отреагирует на действия в соответствии с международными нормами, чего во многих случаях он не делал», – цитирует Байдена Reuters.

Отсутствие совместной пресс-конференции по итогам будущего саммита президентов России и США Байден объяснил нежеланием соревноваться перед журналистами.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Швейцарии.