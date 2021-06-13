Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся в Ленобласти, много пострадавших

Экскурсионный автобус перевернулся в Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло вблизи деревни Верхние Мандроги. Известно, что в момент аварии в салоне автобуса находились 45 человек, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу регионального правительства, в результате случившегося есть пострадавшие. В настоящее время известно, что минимум 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают четыре бригады «Скорой помощи», сотрудники МЧС и полицейские. Другие подробности этого ДТП пока не сообщаются.

