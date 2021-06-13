Киев готов к переговорам о компенсации из-за потери транзита российского газа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что Киев готов вести переговоры о компенсации из-за финансовых потерь после запуска газопровода «Северный поток – 2».

«Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим... Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», – сказал Кулеба.

По словам украинского министра, для Украины «Северный поток – 2» представляет угрозу безопасности. «Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины», – добавил Кулеба.

6 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил изданию Die Welt, что Киев хочет присутствовать за столом переговоров между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку – 2». «Проект "Северный поток – 2" бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – заявил украинский посол.

По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, прежде всего для взаимного доверия.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США заявил, что в случае прекращения транзита газа через свою территорию, Киев потеряет около трех миллиардов долларов США в год и ему «нечем будет платить за украинскую армию».

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2" могут только США и администрация президента Байдена. "Северный поток – 2" – это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельная мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа сп рашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост – не давать оружие врагу», – сказал Зеленский американским политикам.

1 июня немецкие СМИ сообщили о начале переговоров между США и Германией по вопросу достройки газопровода «Северный поток – 2». Американская сторона представлена советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай, а немецкая – внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером и советником по экономическим вопросам Ларс-Хендриком Рёллером.