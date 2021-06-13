В России за сутки выявили 14 723 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили ещё 14 723 новых заболевших коронавирусом человек.

Всего к утру воскресенья, 13 июня число заразившихся COVID в нашей стране составило 5 208 687. За всё время эпидемии жертвами коронавируса стали 126 430 россиян, из них 357 за последние сутки. Вылечились 4 801 335 человек (+9 166).

По числу новых заболевших вновь лидирует Москва – в российской столице за минувшие сутки выявлено 7 704 инфицированных. На втором месте Московская область (+953). На третьем – Санкт-Петербург (+862). Кроме того, в топ-5 этого непрестижного рейтинга также вошли Нижегородская область (+184) и Ростовская область (+157), передаёт оперативный штаб.

В субботу, 12 июня в России было выявлено 12 505 новых заболевших COVID-19.

Напомним, из-за резкого увеличения числа заболевших в Москве столичный градоначальник Сергей Собянин ввёл в городе новые жёсткие ограничения. В частности, с 15 по 19 июня в столице объявлены нерабочими днями с сохранением зарплат. Таким образом, «длинные выходные» в столице продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня.

В период с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 06:00.

Кроме того, в крупных парках Москвы, а также на природных территориях закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

В свою очередь руководители некоторых учебных заведений российской столицы приняли решение отправить своих студентов на удалёнку. Таким образом, сдавать сессию и проходить аттестацию они будут в дистанционном формате.

