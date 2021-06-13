Минпромторг: маркировка бутилированной воды не спровоцирует дефицита товаров на рынке

Маркировка бутилированной воды не спровоцирует дефицита товаров на рынке. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Как пояснил чиновник, в товарных группах, где обязательная маркировка уже введена, не возникло и не возникает подобных проблем. Он при этом отметил, что когда система маркировки для каких-то товаров только вводится, множество экспертов прочат дефицит и повышение цен. Когда же она уже введена и ничего подобного не происходит.

«Эти же эксперты не утруждают себя сообщениями, – мол, извините, мы ошиблись, ни дефицита, ни подорожания не случилось, зато зарабатывать на обелившемся рынке отечественному производителю стало выгодней, – они просто исчезают из информационного поля», – отметил Евтухов. Согласно исследованию НИФИ, при замещении незаконной продукции прибыль легальных производителей составит 52,6 млрд рублей, передаёт официальный сайт Минпромторга.

Как известно, обязательной маркировке предшествуют пилотные проекты. Напомним, что эксперимент по маркировке успешно завершился 1 июня текущего года. Его участниками стали более 300 производителей, которые выпускают от 60 до 36 тыс. единиц продукции ежечасно. При этом были протестированы все типы линий. Речь идёт об автоматических, полуавтоматических и неавтоматизированных. В ходе проведения тестирования компании заказали около 10 млн кодов маркировки.

В настоящее время тестирование маркировки бутилированной воды продолжается. Главные игроки-производители подключились к эксперименту в феврале-марте, то есть ближе к концу эксперимента. На большинстве из этих предприятий эксперименты также уже успешно завершены.

Следует отметить, что в РФ отсутствует производство воды в алюминиевых банках. Поэтому импортеры, которые вводят такую продукцию в Россию, не участвовали в эксперименте, что ограничило возможности опробовать решение на иностранных производствах. ЦРПТ неоднократно обращался к профильным объединениям, включающим производителей с такой упаковкой, но эксперимент добровольный, и решение принимают сами компании.

Между тем запущен эксперимент по маркировке пива, значительная доля продукции которого выпускается в алюминиевых банках. Решения для маркировки пива и пивных напитков будут применимы и для маркировки воды в алюминиевых банке.

Напомним, обязательная маркировка бутилированной воды вводится в декабря с 2021 этого года март 2022 года, то есть в самый низкий для отрасли сезон, в течение которого многие производители отключают свои линии и останавливают производства для их планового переоснащения и модернизации.

