Московские вузы отправили студентов на удалёнку

Студенты ведущих вузов Москвы отправлены на удалёнку. Таким образом, сдавать сессию и проходить аттестацию они будут в дистанционном формате. Такое решение руководители некоторых учебных заведений российской столицы приняли после объявления Сергеем Собяниным нерабочих дней в Москве.

В частности, в группе студенческого совета МГУ в соцсети «ВКонтакте» опубликован приказ ректора вуза Виктора Садовничего о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня.

Такое же решение принято руководством МГТУ имени Баумана. В приказе, подписанном ректором «бауманки» Анатолием Александровым говорится, что сессия и Государственная итоговая комиссия будут проводиться дистанционно, как прошлым летом и нынешней зимой.

При этом подчёркивается, что задолженности можно сдавать дистанционно, но комиссии – только очно. Студентам можно заходить в здания Университета, нахождение во всех помещения строго в масках. Приемная кампания в этом вузе начинается по плану 19 июня в дистанционном формате, а все указанные положения действуют в период 15-19 июня.

Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня. Например, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционно, пройдут в очном формате.

Между тем в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) заявили, что даты проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не будут.

Ранее сообщалось, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об объявлении 15-19 июня в столице нерабочими днями с сохранением зарплат в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.

Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня. Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 06:00 (за исключением обслуживания на вынос).

Помимо этого, в крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. При этом городские парки остаются открытыми для прогулок.