На въездах в Ивановскую область усилили пропускной режим из-за ситуации с коронавирусом в Москве

Наряды ДПС выставлены на въезде в Ивановскую область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях.

Как передаёт пресс-служба регионального Управления МВД РФ со ссылкой на решение оперативного штаба по Ивановской области, причина такого решения – резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве.

Отмечается, что для иногородних, въезжающих в регион, обязательна 14-дневная самоизоляция. Свободный въезд в Ивановскую область без самоизоляции доступен только тем, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19, у кого есть справка об отрицательном тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда, или справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки, по данным оперштаба, выявили ещё 14 723 новых заболевших коронавирусом человек, что стало очередным максимумом с середины февраля этого года.

По числу новых инфицированных лидирует Москва – в российской столице за последние 24 часа COVID-19 заболели 7 704 человек. На втором месте Подмосковье (+953). На третьем – Санкт-Петербург (+862). Также в топ-5 вошли Нижегородская область (+184) и Ростовская область (+157).

