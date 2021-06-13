Неизвестный открыл стрельбу в пригороде Рима, есть пострадавшие, в том числе дети

В пригороде Рима неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Как сообщают местные СМИ, чрезвычайная ситуация произошла на улице города Ардеа. Согласно данным карабинеров, стрелок скрылся с места ЧП. Сейчас правоохранители из Ардеа и соседних городов занимаются его поисками.

В свою очередь телеканал RaiNews24 уточняет, что в результате случившегося пострадали три человека, среди них пожилой мужчина и двое детей.

По другим данным, инцидент произошёл в результате бытового конфликта, в ходе которого пожилой мужчина был застрелен, а двое его внуков получили тяжёлые ранения. Предположительно, огонь открыл отец этих детей. В настоящее время он объявлен в розыск. Другие подробности пока не сообщаются.

