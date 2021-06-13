Привитые от коронавируса британцы умирают от COVID-19

Около трети британцев, умерших от «индийского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, получили две дозы вакцины от коронавируса, сообщает «РИА Новости». Об этом проинформировала британская газета Telegraph со ссылкой на исследование агентства Общественного здравоохранения Англии. «Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации. Случаи заражения дельта-вариантом (индийским) росли экспоненциально с начала мая. За последние семь дней зафиксировано около пяти тысяч заболевших», — говорится в статье Telegraph.

В том отчете агентства указано, что из 42 людей, которые умерли в результате заражения «индийским» штаммом, 12 человек были привиты двумя компонентами вакцины против коронавируса.

Эпидемиолог агентства Общественного здравоохранения Англии Меган Колл отметила, что еще предстоит выяснить причину летального исхода у вакцинированных пациентов. По данным агентства, вакцины эффективны против «индийского» штамма на 33% после первой дозы и на 81% после второй.

Агентство Общественного здравоохранения Англии продолжает собирать информацию о том, насколько самая распространенная в Великобритании вакцина AstraZeneca (70% прививок в стране) эффективна против «индийского» штамма коронавируса.