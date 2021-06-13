Путин озвучил цели встречи с Байденом

Глава российского государства Владимир Путин перед двусторонним саммитом со своим американским коллегой назвал цели предстоящей встречи с Джо Байденом.

Как рассказал президент РФ в интервью на медиаплатформе «Смотрим», в ходе переговоров в Женеве необходимо восстановить личные контакты между лидерами двух сверхдержав, наладить прямой диалог, а также создать механизмы взаимодействия двух стран. При этом, Путин убеждён, что есть вопросы, где Москва и Вашингтон действительно могут эффективно и плодотворно работать. Кроме того, глава государства упомянул, что об этом же говорят сейчас и в Белом доме.

«Есть ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес. Например, это стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия, забота об экологии в целом, в глобальном смысле. То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно и плодотворно работать», – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что цель президента США Джо Байдена в ходе встречи с Владимиром Путиным вернуть две страны «к более стабильным и предсказуемым отношениям». Она добавила, что Байден также будет искать области, в которых лидеры стран могут договориться, но будет при этом откровенен.

«Байден будет откровенен, он будет откровенен, он не собирается сдерживаться», – отметила Псаки.

В то же время, США, по ее словам, не ожидают «больших результатов» от российско-американского саммита. Между тем специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в интервью журналу The American Spectator заявил, что Байдену необходимо пойти на сделку с Путиным. По его мнению, это необходимо сделать, так как изоляция Москвы и конфронтация с ней вряд ли позволят миру стать безопаснее, а сближение России и Китая несёт угрозу США.

Напомним, 25 мая Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Вашингтоном и Москвой, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

