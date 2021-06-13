В Израиле избран новый премьер-министр

Нафтали Беннет избран премьер-министром Израиля, сообщает CNN. За его кандидатуру проголосовали 60 депутатов Кнессета, а против – 59. Это решение означает отставку премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху, который занимал пост руководителя правительства Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 года по настоящее время.

Нафтали Беннет занимал посты министра экономики, министра по делам религий, министра образования и министра обороны Израиля.

2 июня лидер партии «Еш атид» Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию для создания кабмина.

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта четвертых за два года внеочередных парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года.

5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился Нетаньяху, которому первому было предоставлено право на попытку, так как его партия «Ликуд» набрала больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов.