В Верховной раде заявили о серьёзном ударе по Украине

Нестор Шуфрич – депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил о серьёзном ударе, который ждёт Украину. Как пояснил парламентарий, речь идёт о достройке газопровода «Северный поток – 2».

«Можно уже сказать, что произошло очень печальное для украинцев событие, – сказал Шуфрич в эфире телеканала «Наш». – В вопросе «Северного потока – 2» это коснётся каждого украинца, к сожалению. Это коснётся всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике».

При этом депутат отметил, что власти Украины не смогли обезопасить себя, вместо этого повторяя «как мантру» слова о том, что «Северный поток – 2» не будет достроен.

«Что это означает? Что нам изначально надо было бороться не за закрытие трубопровода, а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на 4 года, а минимум на 14-25 лет», – резюмировал Шуфрич.

Ранее сообщалось, что в канцелярии президента Польши негативно оценили решение главы Белого дома Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2», назвав его «ошибочной оценкой реальности». При этом в Варшаве назвали данный проект «газовой бомбой, заложенной под европейской интеграцией».

«Мы считаем, что «Северный поток – 2» – газовая бомба, которая заложена под европейскую интеграцию, – подчеркнул глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Шерский, – Говорю так, потому что данный проект действительно взорвёт или может взорвать Европейский союз».

По его мнению, с окончанием строительства «Северного потока – 2» Европа сможет получать из России больше газа.