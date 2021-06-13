Японцев восхитили автомобили российской марки Aurus

Материал о премиальных автомобилях российской марки Aurus, который был опубликован на портале Yahoo News Japan, вызвал восторженные отзывы среди японских пользователей Сети Интернет.

В публикации речь идёт о том, что специальный бронированный лимузин этой марки использует глава российского государства Владимир Путин. При этом авторы статьи отметили, что на нём президент РФ передвигается не только по стране, но и в зарубежных поездках.

«Вот это машина, сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались с помощью ФРГ. Вот вроде Москва и Берлин в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают. Вот так и надо делать!», – написал пользователь с ником sti.

В свою очередь пользователь hir отметил: «Да, это очень серьёзная машина! А мне казалось, что русские умеют производить только «коммунистических уродцев»! Оказалось, что это не так. Семь тонн весом и такая динамика. Выдержит взрыв мины и попадание ракеты?Наверное, расходует литров 50 бензина на 100 километров?».

Солидарен с ним пользователь lub: «Семь тонн! И такая динамика. Фантастика! А ведь этот автомобиль тяжелее, чем бронемашина пехоты сил самообороны».

«Внешне – представительский лимузин высшего класса. Внутри – бронетранспортер. Просто супер», – резюмировал tak

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на церемонии запуска завода Aurus в Елабуге (Татарстан) рассказал о преимуществах серийного выпуска автомобилей этой марки. По его мнению, это усилит присутствие отечественных автомобилей на международном рынке, а также позволит нарастить высокотехнологичный экспорт.

«Рассчитываю, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие наших авто и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», – подчеркнул президент.

Наша справка

Aurus – семейство автомобилей представительского и высшего класса, ранее известное под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» и проект «Кортеж».

Разработка проекта ведётся институтом «НАМИ» с 2013 года как платформа для создания автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».

Первыми представленными широкой публике машинами стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента РФ Владимира Путина автомобили Aurus Senat: седан Aurus-4123 и лимузин Aurus-41231SB. Название Aurus образовано от латинского aurum – «золото» и Russia – «Россия».