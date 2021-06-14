Англия на месяц отложила выход из карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии карантинные ограничения останутся в силе и после полной отмены локдауна в стране 21 июня, сообщает ВВС.

Члены кабинета министров приняли решение отложить отмену правил социального дистанцирования в Англии еще на четыре недели. Сохранятся ограничения по заполняемости спортзалов, пабов и кинотеатров, а ночные клубы и концертные площадки останутся закрытыми.

Однако это решение еще предстоит провести через нижнюю палату парламента.

13 июня сообщалось, что около трети британцев, умерших от «индийского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, получили две дозы вакцины от коронавируса. Об этом проинформировала британская газета Telegraph со ссылкой на исследование агентства Общественного здравоохранения Англии. «Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации. Случаи заражения дельта-вариантом (индийским) росли экспоненциально с начала мая. За последние семь дней зафиксировано около пяти тысяч заболевших», — говорится в статье Telegraph.

В том отчете агентства указано, что из 42 людей, которые умерли в результате заражения «индийским» штаммом, 12 человек были привиты двумя компонентами вакцины против коронавируса.