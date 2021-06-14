Эсминцы Великобритании и Нидерландов 14 июня зашли в Черное море

Военно-морской флот РФ приступили к контролю за действиями ракетных эсминцев Defender ВМС Великобритании и Evertsen ВМС Нидерландов, которые зашли в акваторию Черного моря 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Корабли имеют схожие характеристики. Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) Defender ВМС Великобритании может развивать скорость хода около 30 узлов, оснащен различным вооружением, имеет системы ПВО ближнего и дальнего действия. Фрегат УРО Evertsen ВМС Нидерландов может развивать скорость около 28 узлов, имеет схожее вооружение с британским эсминцем Defender. Обе страны, чьи корабли зашли в понедельник в Черное море, являются членами НАТО.

Кроме того, в акватории Черного моря с 11 июня находится ракетный эсминец Laboon типа Arleigh Burke ВМС США. Крылатые ракеты Tomahawk и противокорабельные ракеты Harpoon, которыми он вооружен, способны нести ядерные заряды.

Как сообщили 10 июня в Королевском Военно-морском флоте Великобритании, эсминец Defender завершил свои задачи в Средиземноморском море и после остановки в Стамбуле, направился в Черное море вместе с фрегатом Evertsen ВМС Нидерландов, чтобы выполнить «ряд миссий».

Согласно положениям конвенции Монтрё, подписанной в 1936 году, корабли ВМС государств, которые не имеют выход в Черное море, могут находится в черноморской акватории не дольше 21 дня.

