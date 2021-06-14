GAZ Campus — учиться у лидеров бизнеса

«Группа ГАЗ» в рамках поддержки бизнеса своих клиентов запустила дополнительный сервис: образовательный проект GAZ Campus. Это уникальный консалтинговый продукт, рассчитанный на действующих предпринимателей и на тех, кто только планирует начать свое дело. Образовательная платформа аккумулирует актуальные знания и экспертизу в таких областях как логистика, торговля, малый бизнес, налоги, цифровизация, маркетинг, управленческий менеджмент и другие.

ГАЗ начал заниматься внедрением полезных сервисов для клиентов несколько лет назад по инициативе промышленника Олега Дерипаски.

Многообразие офлайн и онлайн форматов проекта GAZ Campus предполагает живое общение между представителями разных областей бизнеса, у которых есть общее – желание быть прогрессивными предпринимателями и вести свою работу, учитывая актуальную повестку.

Спикеры на проекте GAZ Campus — это действующие предприниматели, руководители крупных компаний, эксперты-практики самых разных отраслей бизнеса, которые делятся успешными кейсами, инсайтами, эффективными решениями и актуальными трендами



«С помощью этого проекта мы помогаем предпринимателям развивать их бизнес. Взаимодействие с клиентами через предоставление бесплатных, полезных навыков и знаний – наш шаг к построению долгосрочных доверительных отношений. Помогая развиваться клиенту, мы тоже растем: лучше понимаем потребности наших клиентов, совершенствуем продукт и сервисы»- говорит Олег Марков, генеральный директор компании «Современные транспортные технологии» - эксклюзивного дистрибьютора «Группы ГАЗ».

Как снизить издержки в рознице

Первое онлайн-мероприятие, прошедшее в ходе запуска проекта GAZ. Campus — вебинар «Логистика в период перемен: инсайты и решения крупнейших производителей и ритейлеров». Директор НОЦ-ТЛ МАДИ, заместитель директора координационного совета по логистике Василий Демин рассказал, как производителям и ритейлерам адаптироваться к меняющимся условиям рынка и увеличить продажи в период пандемии.

«На фоне общего падения рынка в выигрышном положении оказались те компании, которые предвидели уход покупателей в онлайн и начали работать над улучшением сервисов еще 2-3 года назад, — говорит Василий Демин. — Прежде всего они развивали омниканальность, а также выстраивали стратегию логистического обслуживания клиентов с максимально высокой скоростью доставки — один час. Подобный сервис был востребован еще до начала самоизоляции, а теперь позволяет отстроиться от конкурентов, которые в большинстве своем оказались не готовы ни нарастить, ни создать такие каналы продажи и доставки».

Одна из самых эффективных логистических схем, которая позволяет значительно снизить затраты и потеснить конкурентов, — консигнационная. К примеру, крупный ритейлер может не инвестировать деньги компании в закупку и хранение автомобильных комплектующих для обслуживания собственного автопарка, а заключить договор с поставщиком автозапчастей на поставку товара, создав на своей территории консигнационный склад. При этом, право собственности на товар принадлежит поставщику и хранение осуществляется за его счет. Такое взаимодействие позволяет оптимизировать затраты ритейлеров.

«На момент самоизоляции ситуация в продуктовом ритейле такова: традиционные каналы доставки перегружены, срок доставки заказа не менее 5-7 дней, а средняя стоимость доставки заказа через краудсорсинговые услуги — 1200-1700 рублей, — поясняет Василий Демин. — В то же время, у компании экспресс-доставки загрузка снизилась на 72%, поскольку офисы закрыты и доставлять корреспонденцию некому. В этом случае договор о сотрудничестве для ритейлера снижает стоимость доставки продуктов до 270-700 рублей и обеспечивает соблюдение эпидемиологических мер, а для экспресс-доставщика покрывает половину расходов на компанию».

Другой способ оптимизации торговли — пуллинг. Это разновидность сборной доставки, при которой несколько производителей, работающих с одним и тем же заказчиком, консолидируют поставки товаров. Совместная доставка продукции в торговые сети несколькими поставщиками дает суммарное снижение затрат на доставку в 22-25%.

Умный склад может быть умнее

Технический директор группы компаний LogistiX Дмитрий Блинов рассказал в рамках проекта GAZ Campus о том, как эффективно использовать автоматизированную систему управления складом автомобильных запчастей, особенность которого – в наличии десятков тысяч наименований различных по объему и условиям хранения автозапчастей. Сейчас многие склады используют автоматизированную систему, которая автоматически подбирает места хранения для принятых грузов и формирует для работников склада задания по перемещению товаров (задания поступают на экран радиотерминалов в виде элементарных поэтапных команд индивидуально для каждого работника).

«Исследование Координационного совета по логистике показало, что ежегодно только 12% складов используют функциональные возможности системы более чем на 90%, а более 80% складов используют их в пределах 15%, — говорит Дмитрий Блинов. — Основные причины этого - отсутствие качественного поставленной задачи, а также отсутствие качественного консалтинга в подготовке автоматизации и отсутствие качественной подготовки к запуску именно на уровне проектной команды».

Он также рассказал, как правильно подготовиться к автоматизации склада, чему первым делом следует обучить команду – работе с цифровым двойником склада, с новым оборудованием. «Но основной залог успеха автоматизации в тщательном проектировании перед внедрением автоматических систем, а не параллельно этому процессу, как делают некоторые предприятия», — говорит Дмитрий Блинов.

«Додо Пицца» уходит в «цифровой рай»

Более 650 держателей франшизы «Додо Пицца» в15 странах вскоре смогут онлайн отслеживать движение ингредиентов, необходимых в производстве пиццы. Об этом рассказал руководитель направления логистики «Додо Пицца» Евгений Леонтьев, который провел в GAZ Campus вебинар об особенностях управления логистическими процессами в сети общественного питания, а также поделился современными тенденциями и перспективами использования малотоннажного транспорта в городской логистике.

Он напомнил, что первая «Додо Пицца» открылась в 2011 году, тогда основатель компании Федор Овчинников сделал ставку на маленькую пиццерию в Сыктывкаре (население города около 240 тысяч человек). Но с 2013 года компания начала работать по системе франчайзинга и расти, в результате чего пиццерии стали открываться в разных городах России, а также Эстонии, Узбекистана, Америки, Великобритании, Германии и так далее. Сейчас «Додо Пицца» — это 681 пиццерия в 15 странах. Но из почти 700 пиццерий «Додо» самой компании принадлежит лишь 30-35. Остальное — партнерам франшизы, которые открывались в различных городах от Магадана до Калининграда.

Понятно, что обеспечить им доставку ингредиентов для пиццы из Москвы, с соблюдением температурного режима и сроков хранения, это весьма непростая задача. «На сегодня у компании есть три распределительных центра в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, — рассказал Евгений Леонтьев. — Около 90% пиццерий снабжаются два раза в неделю, некоторые — 1 раз в неделю, а самые отдаленные — Магадан, Сахалин и прочее — один раз в полтора месяца (отправка по морю). Основная часть продукции сначала поступает на склады Москвы, а затем с помощью транспорта распределяется по регионам или по ближним производствам». Из Москвы до Владивостока поставки едут по железнодорожному транспорту. Пиццерии собирают свои заказы и получают их со складов.

Сейчас логистика компании проработана настолько, что можно уже автоматически рассчитывать и делать заказ. Начинается доставка с EDI обмена с логистической компанией: передачи заказов, подтверждения и прочее. Дальше внутри логистической компании проходит обработка заказа, сбор, отгрузка. Только затем осуществляется доставка с помощью онлайн-сервисов. Финальный этап — документооборот по уже совершенным поставкам.

Как было рассказано на вебинаре, следующим этапом в развитии логистики «Додо» будет «Цифровой рай» (так его называют в компании). Система позволит партнеру по франшизе видеть всю цепочку поставки: от загрузки товаров до расходования ингредиентов.

«ВкусВилл» доверяет всем

Эксперт по снижению логистических затрат, управлению запасами, оптимизации и автоматизации закупок, бизнес-тренер, топ-менеджер компаний «Избенка» и «ВкусВилл» Валерий Разгуляев рассказал слушателям GAZ Campus об особенностях управления на доверии. Валерий Разгуляев исповедует так называемое бирюзовое управление, то есть управление компании на полном доверии с сотрудниками.

«Почему это так важно доверие? — спрашивает Валерий Разгуляев и отвечает: доверие — необходимый ресурс, как и деньги. Хотя я считаю, что доверие важнее, чем деньги». По его словам, управление на доверии дает экономию: 40% денег и 60% времени, обеспечивает приятное, мотивирующее место работы для сотрудников, знание ими своих проблем и их решений, готовность брать на себя ответственность. Как следствие, в компании нет штрафов (они «убивают» доверие), нет службы безопасности (но есть камеры) и в то же время недостача при инвентаризации не превышает 0,5%, что кратно ниже среднего в ритейле. При этом сотрудники сами ставят товар на скидку, могут продать любой товар по любой цене, могут начислить бонусы покупателям и ответить на их обращения. Сами они тратят до 6 000 рублей в месяц с карты на свои нужды в своем магазине.

«ВкусВилл» доверяет и своим клиентам. Некоторые товары, которые были доставлены покупателю, но оказались некачественными, можно зафиксировать на камеру телефона и отправить в компанию. Тогда сотрудник начислит вам бонусы на карту, которыми потом вы сможете воспользоваться при оплате продуктов. А в магазине товар из «ВкусВилла» можно вернуть без чека и паспорта.

Правильно подать себя

Как видно на только что приведенном примере, спектр тематик онлайн-мероприятий не ограничен логистикой. Большой отклик от аудитории получила серия вебинаров о франчайзинге, современных маркетинговых инструментах, HR-направлении и мотивации сотрудников, о личностном развитии.

Так, признанный эксперт в области интернет-маркетинга и SMM Дамир Халилов поделился новейшими инструментами продвижения бизнеса в социальных сетях. По его личной «статистике», компании часто выбирают лишь два-три вида контента: например, новости завода или анонсы мероприятий. «Однако среди ваших клиентов (или потенциальных клиентов) есть люди, которые предпочитают другой вид контента: может, познавательный или развлекательный, — говорит Дамир Халилов. – И вы должны закрывать потребности разных групп аудитории. В наших социальных сетях существует целых 102 вида контента! Не стоит, конечно, использовать такой контент-план по максимуму, но разнообразить свой существующий — не помешает». Далее он разъяснил, какими способами можно выстроить публикации так, чтобы человек в социальных сетях переходил от одной «Истории» в том же Инстаграмм к следующей.

За первые месяцы существования нового образовательного проекта уже прошли 20 вебинаров, которые посмотрели уже около 70 тысяч человек. GAZ Campus стал площадкой, позволяющей получить не только доступ к эксклюзивной информации о текущей ситуации на рынке от ведущих экспертов, но и уникальное практическое руководство для открытия своего дела.