Медики рассказали, в чем особенности новой вспышки коронавируса

Россия продолжает обновлять показатели роста заболеваемости COVID-19. И хотя от эпидемиологи утверждают, что о т.н. «третьей волне» коронавируса говорить пока преждевременно, данные оперативных штабов не внушают оптимизма. За прошедшие дни число заболевших по стране достигло стабильной отметки в 13-14 тысяч человек, заставив вспомнить о недоброй памяти зимней вспышке пандемии.

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Статистика и противомеры

Среди лидеров нынешнего коронавирусного всплеска традиционное место занимает столица, где число заболевших за последние сутки составило 6590 человек (накануне — 7704). Далее негативные показатели демонстрирует Московская область, отчитавшаяся о 1043 заболевших (днём ранее — 953 человека), и Санкт-Петербург, сменивший вчерашнюю отметку в 862 пациента с коронавирусом на 865 сегодня. Отмечается стабильный рост (хотя и не столько впечатляющий в количественном измерении) и в целом ряде других субъектах Федерации.



На фоне происходящего власти наиболее проблемных, с точки зрения эпидемиологической ситуации, регионов уже объявили о дополнительных мерах безопасности и контроля. В Москве указом мэра объявлен «мини-локдаун» — нерабочий период продлён до 21 июня, запрещена работа увеселительных учреждений в ночное время, на дистанционный режим переведены студенты ВУЗов, сдающие сессию, усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Отменён общегородской выпускной в Парке Горького.



В северной столице с четверга, 17 июня, отменяются все зрелищно-развлекательные мероприятия, приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе, а сами заведения общественного питания прекратят работу с 2-00 до 6-00 утра. Также изменены нормы наполняемости залов кинотеатров — с 75 до 50 процентов посетителей, а количество участников любых культурно-массовых мероприятий определены в 3 тысячи человек максимум. Сообщается, что отменён традиционный бал медалистов для выпускников школ. Требования к ношению масок и перчаток также ужесточены.



Подмосковье тоже поспешило отреагировать на изменение ситуации с заболеваемости COVID-19. Указом губернатора Московской области жителей региона обязали носить маски в магазинах, общественном транспорте (включая такси), на вокзалах, в местах общественного пользования жилых домов, а также на предприятиях, продолжающих работу. Отдельно оговаривается, что работодатели не имеют права пускать на рабочие места сотрудников без средств защиты. С целью стимулирования процесса вакцинации, работодателям предписано донести до своих работников информацию о ближайших прививочных пунктах. Организациям и ИП Подмосковья запрещено допускать на свои объекты посетителей без масок.

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Что говорят в больницах

Профильные медицинские ведомства трёх вышеназванных регионов на отправленные в их адрес запросы пока не отреагировали. Тем не менее, путём контакта с источниками непосредственно в стационарах, картину происходящего удалось отчасти прояснить. В силу ряда причин все комментарии даны на условиях анонимности.



Сотрудники столичной ГКБ №70 им. Мухина, недавно вновь перепрофилированной под коронавирусную специфику, сообщили, что поток пациентов с COVID-19 действительно возрос за последние дни. Среди пациентов превалируют жители города, доля приезжих крайне невысока. Самая массовая возрастная категория заболевших — люди возраста 50 с лишним лет. Процент молодёжи среди госпитализированных в данный стационар остаётся на уровне 1-2 процентов от общего количества. По словам источников, госпитализации подлежат все 100 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией, как доставленных в больницу службой «Скорой помощи», так и обратившихся в приёмное отделение самотёком.



Сотрудники ИГКБ №2, одного из флагманов борьбы с ковидом в Москве, сообщили, что данный стационар работает с усиленной нагрузкой все последние недели. Медики реанимационных отделений трудятся в «красной зоне» по несколько суток подряд. Среди поступающих пациентов львиная доля — люди пожилого и престарелого возраста. Отчасти это может быть связано, по словам сотрудников больницы, с тем обстоятельством, что молодёжь менее охотно обращается за медицинской помощью в связи с симптомами заболевания. Смертность пациентов колеблется в параметрах 1-3 процента поступивших в стационар.



Медики ГКБ №5 им. братьев Бахрушиных, также лечащей коронавирус почти с самого начала пандемии в России, сообщили, что, по их мнению нынешняя ситуация напоминает картину декабря 2020 года, когда больница работала с усиленной нагрузкой. Тем не менее, по словам сотрудников, больнице удаётся справляться с нагрузкой, благодаря приобретённому за прошедшее время медперсоналом опыту, а также в силу заранее зарезервированных под пациентов с коронавирусом койко-мест. Указывается, что наибольшее количество пациентов также принадлежит к возрастным группам, от 55 до 75 лет.

География разная, причины — одни

Из слов питерских коллег московских медиков рисуется схожая картина. Как сообщили в Городской инфекционной клинической больнице им. С.П.Боткина, ритм работы коронавирусных отделений достаточно высок уже две последние недели. В основном в стационар госпитализируются жители Санкт-Петербурга, но есть и туристы, в том числе — прибывшие в город в связи с проведением в нём тура чемпионата Европы по футболу. По словам медиков, состояние пациентов достаточно стабильное, процент летальных случаев — в пределах устоявшейся нормы. Определённые надежды на спад заболеваемости медработники связывают с введением объявленных накануне дополнительных ограничительных мер.



А по информации от медиков Первой городской больницы города Орехово-Зуево, все госпитализированные в данную больницу пациенты с коронавирусом — жители региона. Доля больных с тяжёлым течением заболевания — порядка 10-12 процентов от всех поступивших, летальность колеблется на уровне 1-2 процентов. Возраст заболевших играет значение и здесь, большинство пациентов — старше 55 лет, хотя есть и небольшое количество пациентов 35-40 лет. По словам сотрудников больницы, задействован резервный коечный фонд, и пока явной нехватки койко-мест не наблюдается.



Среди причин, могущих повлиять на ухудшение ситуации с заболеваемостью, медики в один голос называют почти демонстративное пренебрежение, со стороны населения, мерами защиты. Это даже можно охарактеризовать, как главную особенность нынешней вспышки коронавируса, официально пока не перешедшей в «волну»: ей не противостоят массово.

Среди других конкретных причин на первых местах: расширение географии поездок, связанное с летне-отпускным периодом, и отсутствие популяционного иммунитета — в силу недостаточных темпов вакцинации. А это разве не от того же отсутствия коллективного противостояния? Наибольшее же количество заражений происходит в домашних условиях, где заболевший член семьи не изолируется, неизбежно заражая остальных.