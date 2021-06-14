Корпоративный EMBA: панацея или новый подход к обучению?

Учились мыслить по-новому, говорить по-новому, действовать и даже выглядеть иначе. С тех пор прошло более двадцати лет, но что изменилось за это время? О современных требованиях к подготовке управленцев мы поговорили с Ириной Ворониной — Управляющим Партнером бизнес-школы AMI, существующей на рынке с 2007 года.

— Какие навыки нужны сегодня топ-менеджерам? На что есть запрос?

— В последнее время изменились требования к подготовке руководителей. Компании хотят получать практиков, обладающих всем набором знаний и навыков, но применительно к конкретным вызовам, с которыми они сталкиваются.

В современном мире компании хотят, чтобы люди не просто умели реализовывать чужие идеи, но были способны анализировать перемены во внешней среде и инициировать изменения, за которые сами же и будут отвечать. Скорость и время важнее всего, а значит, нужны люди, знающие, как их действия и решения, влияют на итоговый результат. Это определяет новые задачи для обучения руководителей, делая больший фокус на стратегии и управлении изменениями.

— В чем актуальность корпоративного Executive MBA сегодня?

— Корпоративный ЕМВА — прогрессивное решение, которое приходит на смену корпоративным университетам. Это не только набор программ-практикумов, развивающих конкретные навыки. Особенность корпоративных ЕМВА в том, что они фокусируются на деятельности именно руководителя, на том, что позволяет влиять на результат бизнеса.

Так, главным предметом становятся навыки принятия управленческих решений, правильного использования ресурсов компании и баланс между амбициями и рисками. Но главное, корпоративные ЕМВА позволяют в реальном времени проверить правильность или ошибочность этих решений.

В целом корпоративные EMBA — это наиболее правильные инвестиции для компании. Во-первых: ее брендирование позволяет не повышать рыночную стоимость сотрудников, а капитализировать знания внутри организации, благодаря такому обучению бизнес не теряет обученных лидеров — он их развивает. Во-вторых, компания получает сотрудников, которые решают системные задачи, стоящие перед бизнесом. Ценность проектов, которые наши слушатели защищают в конце обучения, сродни бесплатному консалтингу. Темой может быть любое стратегическое решение, которое необходимо рассчитать, принять и внедрить. И мы смогли найти такой формат, в котором за недолгое время (около одного года) топ-менеджеры и их компании получают максимальный результат, востребованный в долгосрочной перспективе.

В-третьих, корпоративные EMBA — это не просто передача знаний. Это получение знаний и навыков, привязанных к реализации стратегических целей компании. А в нашем VUCA-мире очень важно, чтобы в компании был не один человек, который управляет результатом, а вся управленческая команда чувствовала ответственность за реализацию целей, могла в режиме реального времени формировать позицию и управлять изменениями.

— Чем ваши программы отличаются от существующих на рынке?

— Наш подход отличают три амбиции: цель, люди, дизайн.

Первая амбиция — это цель, которую мы ставим перед собой. Наш опыт показал, что по-настоящему оценить качество нашей работы можно только через конкретные навыки, которые демонстрируются в реальной жизни. Поэтому мы ставим перед собой цель выработать пять конкретных управленческих навыков: стратегическое видение, системное мышление, харизматическое лидерство, своевременное принятие решений и грамотное управление людьми. Это непросто.

Вторая амбиция — это особенные преподаватели наших программ. Все они фанаты своего дела, оптимисты, практики и космополиты. Нам кажется, это важно.

Третье — дизайн наших программ. В его основе ценность времени. Поэтому он базируется на пяти принципах: субмарина (полное погружение), технологии и три сквозных процесса во всем процессе обучения — обучение и практика лидерства, технологий коучинга и бизнес-консультирования.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как вы учите достигать поставленной цели.

– Как уже было сказано, наша ключевая цель — развитие пяти ключевых навыков лидера компании.

Первый навык — стратегическое видение, умение в любой ситуации держать в фокусе стратегическую цель компании и понимать, в том ли направлении она продолжает идти.

Второй — навык системного мышления позволяет эффективно организовать все процессы в компании, увязывать людей и процессы, технологии и цели таким образом, чтобы конечный результат был очевиден и достижим.

Третий навык — харизматическое лидерство. Мы помогаем осознать тот выбор, который когда-то сделал каждый руководитель, выбор в пользу влияния и воздействия, умения придавать энергию и смысл. В современном мире нужны люди, за которыми хочется идти.

Каждый наш слушатель проходит программу личностного роста, благодаря диагностическим методикам и работе с коучем учится управлять главным человеком в своей жизни — собой.

Если говорить о четвертом навыке, то роль любого руководителя и предмет его работы — принятие управленческих решении в отношении других людей. И здесь умение принимать своевременные решения — это ключевой навык.

Четвертый навык связан с пятым — грамотным управлением. Он включает в себя умение мотивировать сотрудников, объединять их в команды, ставить цели, убеждаться, что эти цели интерпретируются именно так, как нужно, оценивать результаты, развивать людей, растить и вдохновлять их на будущие достижения.

Естественно, все эти навыки развиваются наравне с изучением фундаментальных знаний о менеджменте и передовых технологий управления под руководством российских и западных преподавателей программы.

Мы убеждены: важно не то, что вы знаете, а что вы умеете и делаете. А это навыки!

— Как вы подбираете преподавателей для ваших программ?

— В числе наших преподавателей как люди, которые работают только в AMI, так и приглашенные преподаватели из других партнерских бизнес-школ, в том числе международных.

Всех их объединяет несколько очень важных качеств. Как правило, это люди с русскими корнями, которые работают в странах с развитыми экономиками, они способны объединить лучшие мировые практики с нашими отечественными реалиями. В этом заключается космополитизм наших преподавателей. А еще оптимизм и вера в лучшее — все без исключения верят в то, что люди создают успех и что именно за достижениями конкретных людей стоят результаты и достижения бизнеса. Их характеризует безусловная любовь к преподаванию, к тому предмету, который они читают, к теме, которой они заражают всех вокруг.

Кроме того, всем нашим преподавателям присущи футуризм и высокий профессионализм. Они умеют заглянуть в будущее, видеть тренды, быть на острие изменений и делиться этими изменениями.

— Какие технологии обучения вы используете?

— Их довольно много. Дизайн программы — это одно из наших конкурентных преимуществ.

Прежде всего все процессы подчинены идее научиться максимуму за минимальное время. Мы используем следующие прогрессивные технологии обучения:

Flipped Classroom: фокус на предварительной подготовке слушателей перед модулем с целью выравнивания уровня их знаний перед очными занятиями (использование электронной платформы LMS для самостоятельного изучения теории с целью большей концентрации на практическом применении знаний во время очных модулей).

Bite-Sized Learning: поэтапное освоение участниками различных лидерских методик. Каждый модуль включает в себя отдельную лидерскую методику, что позволяет слушателям отработать их применение на практике во время межмодульных интервалов.

Action Learning: каждый модуль включает в себя специально отведенное время для проведения коуч-сессий участниками с целью отработки в действии практических инструментов коучинга, ориентированного на результат.

Gamification: включение в программу восьми бизнес-симуляций, позволяющих отработать знания в финансах, модели построения бренда, воронке стратегии, корпоративной культуре и оценке человеческого поведения, управлении проектами и коучинге, а также игровой конкуренции на протяжении всей программы.

Adaptive Learning: здесь мы учитываем стили обучения для составления индивидуального плана развития управленческих и лидерских компетенций на год на основе диагностических методик.

Во-вторых, обучение всегда проходит на выезде — эффект субмарины позволяет глубоко погрузиться в тематику модуля и не переключаться на рабочие вопросы и семейный менеджмент.

В-третьих, есть несколько сквозных процессов, которые присутствуют в каждом модуле: обучение технологиям управленческого коучинга, мастермайнд-сессии — сессии внутреннего консультирования и разбора рабочих кейсов, обучение лидерству — индивидуальные диагностики и применение их результатов к себе. Это также отработка всех бизнес-моделей на партнерах и своем бизнесе.

— В числе ваших клиентов очень крупные российские компании. На что вы видите спрос с их стороны?

— Компании не хотят обучать ради обучения. Они ставят перед нами очень конкретные задачи. Поэтому их больше интересует, как конкретно будут использованы знания. Всего за год обучения на программе корпоративного EMBA компания решает множество своих стратегических и тактических задач за счет бизнес-проектов.

Мы по-настоящему счастливы от того, какой невероятный рывок компании делают благодаря нашим выпускникам. Так, в рамках работы с топ-менеджерами компании «Газпромнефть-Центр» были подготовлены 26 проектов (больше половины уже реализованы), компании «Промет» — восемь, среди них проекты по изменению портфеля продуктов и системы мотивации сотрудников, внутренней оптимизации процессов и выходу на рынки Восточной Европы. Топы «Илим Групп» и «Еврохима» работают с отраслями, в которых присутствуют эти группы компаний.

Каждая программа EMBA разрабатывается индивидуально, под особенности бизнеса и учитывая текущие стратегические цели обратившихся к нам компаний. Фактически мы не повышаем рыночную стоимость слушателей программ, мы увеличиваем рыночную стоимость компании, в которой полученные управленцами знания и навыки аккумулируются и сохраняются.

Мы даем управленцам инструменты влияния на самого важного человека в жизни — на самого себя. И конечно же, фокус на обучающем эффекте позволяет сделать так, чтобы знания превратились в привычку действовать определенным образом. И мы искренне гордимся тем, что наши слушатели умеют благодаря нашим программам верить в себя и свой потенциал, менять бизнесы и управлять изменениями.