Кто и почему сменил «короля Биби»

И ты, Беннет

13 июня в Иерусалиме под шквал улюлюканья и криков оппозиции принял присягу 36-й израильский кабинет министров. Двенадцатилетнее беспрерывное правление Биньямина Нетаньяху подошло к концу. Свое место под солнцем заняло «правительство перемен».

Символизм нынешней церемонии приведения к присяге заключается в том, что она началась в четыре часа по местному времени. 73 года назад ровно в это же время была провозглашена независимость Государства Израиль. Станет ли новый кабинет министров «исходом» из политического кризиса или это лишь затишье перед бурей — ключевая интрига ближайших дней и месяцев.

Новое правительство Государства Израиль будет левоцентристским и ротационным. Кресло премьера между собой поделят лидер правой партии Нафтали Беннет (до 28 августа 2023 года) и лидер центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид (до ноября 2025 года).

Впервые в истории премьер-министром станет представитель «маленькой» партии — у «Ямины» всего 6 мандатов. И это еще не все «сюрпризы». Так, в правительственной коалиции не окажутся «Ликуд» и еврейские религиозные партии. Напротив, в неё впервые войдёт арабская партия — исламистская РААМ.

Где совершил просчет Нетаньяху? И кто такие Нафтали Беннет и Яир Лапид, что смогли сместить «короля Биби»?

«Одна из проблем Нетаньяху — это культ личности, который он создал, — считает обозреватель ИД «Коммерсантъ» Марианна Беленькая. В результате от него отказались люди, которые были ему близки: те, что шли с ним и за ним на протяжении его политической карьеры».

А среди таких людей, между тем, тот же Беннет, сменивший бывшего соратника в кресле премьера. «Практически это была диктатура Биби, исключавшая нахождение с ним в одной политической плоскости любого другого потенциального лидера, в том числе внутри собственной партии», — отмечает обозреватель. «В конце концов «у Нетаньяху не хватило людей, которые готовы были с ним сидеть в одном правительстве».

Но несмотря на это, если бы в Израиле, как уже несколько раз было в прошлом, проводились прямые выборы премьера, то у Нетаньяху был бы шанс остаться главой правительства. Называя Нафтали Беннета одним из самых непопулярных и слабых политиков в Израиле, эксперт считает, что своим успехом сформированная правительственная коалиция обязана не свежеиспеченному, а будущему премьере Яиру Лапиду, который «принципиально шел до конца чтобы свергнуть Нетаньяху, но он не держался за свою личную власть. Он уступил свое право быть первым, и показал, что ему важны интересы общества».

Что касается вхождения в правительственную коалицию арабской исламистской партии РААМ во главе с Мансуром Аббасом, то он, поясняет Беленькая, «является одним из самых прагматичных израильских политиков, который решил использовать достаточно популярную сейчас парадигму части арабской общины: чтобы влиять и получать бонусы, нужно идти на диалог с израильскими властями и сотрудничать с ними».

Укрепление еврейского и демократического государства

Что предлагает новое правительство? В целом, его рабочая программа носит сбалансированный характер, нацелена на социально-экономическое развитие всех групп израильского общества. Предполагается проведение реформ в ключевых областях жизни Государства Израиль (законодательной, избирательной, юридической).

«Правительство национального единства сосредоточит свои действия в гражданской и экономической областях с целью повышения благосостояния израильских граждан, представляющих все группы и сектора, и в скором времени примет государственный бюджет на следующие несколько лет», — говорится в преамбуле рабочей программы нового кабинета министров. В ней также подчеркивается, что «правительство национального единства сфокусируется на многочисленных вопросах в области безопасности, здравоохранения и экономики, общих для всех граждан страны. Документ подчеркивает необходимость «укрепления основ Израиля как еврейского и демократического государства в духе Декларации независимости».

По сути, ничего прорывного стратегия 36-го правительства не предлагает. Но, как пишут в соцсетях, на фоне калейдоскопической смены кабинетов-министров последних лет даже такие принципы — настоящий прорыв и надежда на поступательное развитие.

Все фракции солидарны в том, что необходима демократизация страны. Начать планируется с ограничения пребывания премьера-министра у власти «двумя сроками (или 8 годами, самый продолжительный из них)», победы над коррупцией и возвращения доверия представителям власти.

Впрочем, коалиции еще предстоят испытания на прочность. «Как показало обсуждение в Кнессете перед присягой, оппозиция, во главе которой теперь встал Биньямин Нетаньяху, сделает все, чтобы давить, провоцировать и разваливать собравшуюся правительственную коалицию», — комментирует Беленькая.

В израильской истории есть примечательный момент. В 1952 году во время политического кризиса Менахем. Бегин, будучи в оппозиции, пригрозил премьер-министру Давиду Бен-Гуриону гражданской войной. Несмотря на организацию обороны Кнессета, протестующие пошли на штурм. Страна была в шаге от гражданской войны. Бегин не добился своего, парламент сплотился вокруг премьер-министра.

Что касается Нетаньяху, то в 1990-ые он в составе «Ликуда» тоже предпринимал попытки раскачать политическую ситуацию. Пик пришелся на печальной памяти 1995 год, когда против премьер-министра Исхака Рабина и его сторонников была развернута настоящая травля. Это происходило на фоне провала мирного процесса, инициированного премьером. Рабин изображался то в нацистской форме, то в куфие. Общество было разделено и, казалось, что массовых и кровопролитных волнений не избежать. В итоге жертвой пал сам Рабин.

Предполагая нечто подобное, противники Нетаньяху сравнивали его с Трампом и заявляли, что не позволят ему не отдать власть в случае его поражения и не допустят события, аналогичные тем, что произошли в январе в Вашингтоне. А опасаться есть чего. В последние недели симпатизирующие Нетаньяху граждане и силы стали распространять листовки с изображением Беннета в куфие. Чтобы не заиграться в исторические параллели, Беннету усилили охрану.

Ловушка-14

Даже уход Нетаньяху с поста лидера «Ликуда», и тот может развалить новую правящую коалицию. В этом случае есть вероятность, что без него правые партии смогут объединиться. Тогда коалиция и правительство будут распущены. Другая из основных опасностей — очередной кровавый виток эскалации конфликта Израиля и ХАМАС, выступления внутри арабского сектора в Израиле.

Может показаться, что правительственная коалиция в Израиле сложилась исключительно на общности угроз, исходящих от бывшего премьера Нетаньяху. Но все не так прозаично. У правительства все же есть потенция продержаться дольше, чем об этом говорят скептики. Ключевым здесь может стать стремление правящих сил оздоровить израильскую экономику и избавить ее от последствий коронакризиса.

Правда, здесь затаилась ловушка — необходимость принять государственный бюджет, который так и не был одобрен за два последних года политического кризиса. Споры о нем даже привели к роспуску парламента и кабинета министров в декабре 2020 года. Кажется, придётся согласиться с известным аналитиком Роджером Коэном из The New York Times, — сохранить коалицию можно с помощью одного единственного краеугольного камня — согласия сторон вернуться к демократическим принципам.

Нетаньяху уже сделал «эксклюзивный» подарок новому правительству. Уже вечером 14 июня оно должно решить очень сложную головоломку — разрешить ли евреям пройти «маршем флагов» по Иерусалиму в ознаменовании победы в Шестидневной войне (1967 года)? Сложность заключается в том, что где бы не поставило запятую правительство, оно может получить раскол в обществе и виток насилия. Как любят говорить в России: времени на раскачку у нового правительства нет.

