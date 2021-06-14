Москвичей будут штрафовать за нарушение антиковидных ограничений в парках

Москвичи рискуют быть оштрафованными в размере 4 тыс. рублей за использование объектов городской инфраструктуры в столичных парках. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

К таким объектам относятся детские и спортивные площадки, тренажеры, лавочки и беседки, а также другие объекты.

«В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ)», - процитировало Данчикова РИА «Новости».

По его словам, в случае отсутствия поблизости наряда проверяющих, нарушение зафиксируют камеры видеонаблюдения, затем будет вызван наряд и нарушителя оштрафуют. Проверки будут регулярными, подчеркнул Данчиков.

С конца марта в России стало увеличиваться число случаев заболевания COVID-19. На прошлой неделе было зафиксировано на 29% случаев больше по сравнению с предыдущей, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил 12 июня, что ситуация с заболеваемостью резко осложнилась.

В тот же день Собянин подписал указ, согласно которому дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Также столичные власти рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Кроме того, в Москве на срок с 13 по 20 июня введен ряд ограничительных мер, в том числе в парках и на природных территориях. На этот период закрыты детские и спортивные площадки, развлекательные комплексы, аттракционы, пункты проката; нельзя пользоваться лавочками и беседками. Как объяснил Собянин, в парках можно будет только гулять.

В Санкт-Петербурге также ввели ряд ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

