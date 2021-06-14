НАТО пересмотрит стратегическую концепцию из-за России и Китая

США заявляют, что участники саммита НАТО обсудят новую стратегическую концепцию альянса из-за новых угроз со стороны России и Китая, сообщает «Интерфакс».

«Союзники альянса договорятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО, которая определит наш подход к формирующейся стратегической среде. Концепция должна учитывать агрессивную политику и действия России, а также вызовы со стороны Китайской народной Республики в отношении нашей коллективной безопасности, процветания и ценностей», – говорится в пресс-релизе Белого дома.

Вашингтон считает, что на саммите НАТО начнется работа над ново концепцией, а завершится эта работа в 2022 году.

Кроме того, в заявлении сказано, что целью саммита будет пересмотреть стратегию по борьбе с «транснациональными угрозами, такими как терроризм, киберугрозами и климатическими изменениями».

По заявлению Белого дома, в ходе предстоящего саммита лидеры стран альянса «подтвердят приверженность политике открытых дверей НАТО, которая открывает путь к членству в альянсе для любой европейской страны», разделяющей ценности НАТО и выполняющей необходимые обязательства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу требуется разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии. «Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности ... И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны» – сказал Столтенберг.