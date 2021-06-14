Названы средние траты российских туристов во время летнего отдыха в 2021 году

Аналитики банка «Русский стандарт» посчитали, что в 2021 году россияне больше всего тратили на Кипре – средний чек покупок по картам в этой стране составил 4 840 рублей, сообщает ТАСС.

Среди внутренних туров лидирует Крым. С начала года средний чек одной покупки на популярных курортах республики составил 1 396 руб. «Он (Крым – Эксперт) немного опередил такие туристические направления нашей страны как Геленджик и Сочи, откуда туристы часто отправляются в поездку по Абхазии», – говорится в исследовании.

В Геленджике средний чек одной траты по картам составляет 1 074 рублей, а в традиционно более дорогом Сочи - 1 605 рублей. В Санкт-Петербурге В текущем году средний чек одной покупки в Петербурге составил 1 509 рублей.