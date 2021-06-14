Нежилые помещения в торговых и административных знаниях Москвы впервые передали собственникам - заммэра Ефимов

Москва впервые передала в собственность владельцам недвижимости в торговых и административных зданиях помещения общего пользования площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Возможность передавать помещения по аналогии с нежилыми помещениями в многоквартирных домах появилась с принятием изменений в действующее законодательство в феврале этого года. Для этого собственникам нужно обратиться в Росреестр.

«Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тысячи квадратных метров в девяти административных округах столицы. Это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы. Собственники смогут оформить такие вспомогательные помещения в долевую собственность и использовать по своему усмотрению», – сказал заместитель мэра.

По пять помещений было передано на северо-востоке, юго-западе и западе города, еще два – на севере Москвы, а также одно на юге. «Больше всего таких мест общего пользования сейчас передано в Восточном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы: по семь единиц в каждом. Их суммарная площадь составляет 504 квадратных метра, 382 квадратных метра и 824 квадратных метра соответственно. При этом самое крупное помещение – свыше 1 тысячи квадратных метров – находится в здании административно-коммерческого назначения в Зеленограде», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.