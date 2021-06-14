Новые санкции США против суверенного долга РФ вступили в силу

Американские санкции в отношении ряда операций с российским суверенным долгом, анонсированные еще в апреле, с 14 июня официально вступили в силу. Санции вводятся под предлогом обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в выборы президента США и кибератаках.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному на сайте Белого дома 15 апреля, финансовым учреждениям США запрещено участвовать в операциях на первичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, которые будут выпущены Центробанком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.

Кроме того, для американских финансовых учреждений вводится запрет на кредитование рублевых и нерублевых средств ЦБ РФ, ФНБ и Минфина РФ.

Санкции расширили уже существующие запреты на операции с суверенным долгом России, которые вступили в силу в августе 2019 года. Согласно этим запретам, финансовые учреждения США не могут покупать на первичном рынке нерублевые долговые гособлигации РФ и предоставлять нерублевые кредиты российским властям. Соответственно, с 14 июня запрет распространился и на первичные размещения новых выпусков рублевых гособлигаций РФ.

Запрет не коснулся вторичного рынка и действующих держателей суверенных долговых обязательств РФ. Однако документ о введении санкций предполагает, что администрация Соединенных Штатов имеет полномочия «для расширения санкций по суверенному долгу в отношении России по мере необходимости».

Нерезиденты снизили до минимума свою активность по покупке новых выпусков рублевого госдолга еще летом прошлого года. Бумаги Минфина РФ выкупают крупнейшие российские банки. Ранее, в 2019 году в отношении суверенного долга России уже были введены частичные санкции, предусматривающие запрет американским банкам покупать на первичных размещениях валютные еврооблигации российского правительства.