Прогноз погоды на неделю: жара, дожди, грозы и температурные качели

Выходные заканчиваются, хотя в Москве в силу всем известных причин они продлены ещё, как минимум до 19 числа. Но, будем надеяться, что вынужденные выходные затронут не всю страну. Поэтому пора взглянуть на прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю, пусть она и будет короче на один день.

Как вам выходные, удались или нет? У нас не так чтоб очень плохо, погода была приемлемая, хотя и дождливая, как, впрочем, и обещали синоптики: духота, солнце и морось – всего понемножку. Но, что нам ждать от последующих дней? Давайте поговорим об этом более подробно.

Прогноз погоды на неделю в Москве

В Москве во вторник и среду, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 25-26, но пока обещают ливневые дожди и грозы, правда не затяжные. Зато ветра почти не будет – максимум 6-8 метров в секунду. С четверга выглянет солнце и дальше никаких осадков. Хотя именно в этот день будет всего плюс 23-24 градуса.

С пятницы наступит более заметное потепление сразу до плюс 29-30. При этом усилится ветер, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду. В общем предстоящая неделя обещает быть вполне комфортной, главное пережить первые два дня и дальше всё будет очень даже по-летнему.

Погода на неделю в Петербурге

В Санкт-Петербург после на удивление стабильно солнечной погоды возвращается классическая июньская климатическая для города на Неве обстановка. Синоптики прогнозирую в предстоящие дни температурные перепады, облачность и осадки.

Так во вторник и среду Северную столицу России накроют ливневые дожди, будет пасмурно, а градусники не покажут выше плюс 18-18. В четверг столбики термометров поднимутся до плюс 20-21, станет солнечно, ветра почти не будет. В пятницу метеорологи обещают самый жаркий день этой недели – воздух в СПб прогреется сразу до плюс 26, осадков не ожидается.

В субботу ожидается переменная облачность, похолодание до плюс 21-22, возможен дождь, в воскресенье примерно то же самое, но холоднее – плюс 19-20. Так что неделя в Петербурге будет вполне себе мокрая, но умеренно тёплая.

Прогноз погоды на неделю в Крыму и Краснодарском крае

В Крыму на предстоящей неделе будет дождливо и холодно: обещают переменную облачность и грозы. До выходных градусники не покажут выше плюс 20-21. В четверг и пятницу ожидается шторм на море и сильный ветер до 20 метров в секунду на суше. В выходные потеплеет до плюс 26.

Пасмурно и дождливо в начале недели будет также на курортах Краснодарского края. Так, в Сочи первые три рабочих дня на недели ожидаются дождливыми, а градусники не покажут выше плюс 20-22. В четверг и пятница будет ясно, на небе ни облачка и около плюс 23. В выходные немного потеплеет, в воскресение возможна гроза. В Краснодаре ливневые дожди всю неделю, довольно тепло, а к выходным будет даже жарко и возможны сухие грозы.

Прогноз погоды на неделю в Поволжье

В Башкирии, в ближайшие 5-6 дней, по прогнозу синоптиков, будет довольно жарко, но с дождями и грозами. Во вторник градусники покажут плюс 26. В среду же и четверг пиковые значения температур достигнут более 30 градусов, ближе к вечеру возможен дождь с грозой. В пятницу солнечно, но всего плюс 21, с субботы температурный фон вновь начнёт расти, а в воскресение зарядит сильный дождь.

Теплее в начале новой рабочей недели будет в Татарстане – во вторник ожидается плюс 29, в среду – плюс 31, возможна гроза. В четверг и пятницу – по-прежнему солнечно, но уже не так жарко – плюс около плюс 23-24, но зато ясно. Суббота выдастся жаркой и дождливой, а воскресенье вернёт температуру к плюс 30 и грозу.

В Пермском крае во вторник и среду, по прогнозу синоптиков, ожидает плюс 25-27, в четверг и пятницу резко похолодает – столбики термометров рухнут к отметкам в плюс 17-18. К субботе снова придет волна тёплого воздуха.

В Нижегородской области будет жарко, но дождливо, также прогнозируются грозы. Во вторник и среду обещают плюс 28-30, в четверг возможна просадка температуры до плюс 20-22, а в выходные тепло вернется в регион.

Прогноз погоды на неделю на Урале и в Приморье

На Урале, по прогнозу синоптиков, начало недели выдастся жарким: плюс 28-30 во вторник и среду, но, как и везде дожди и грозы с переменной облачностью. С четверга придёт похолодание и воздух не прогреется больше, чем до плюс 18-20. Ветер порывистый, местами до 17 метров в секунду. В воскресенье плюс 20, сильный ветер и дождь с грозой.

В Приморье будет на неделе плюс 17-20 и дожди. Во Владивостоке в пятницу ожидается плюс 16 и сильный ветер до 20-23 метров в секунду.

При этом в Арсеньеве до среды обещают жару (плюс 27-29), в четверг резкое похолодание до плюс 19-20 и небольшое потепление начиная с субботы до плюс 22-23. С пятницы начнутся ливневые дожди, которые не закончатся к выходным.

Вот такая погода нас ждёт в течение на предстоящей рабочей недели. Везде дожди и грозы, температурные качели, но в целом относительно тепло и без серьёзных климатических катаклизмов.