Протасевич отказался называть якобы финансировавшего Nexta российского олигарха

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске заявил, что не собирается называть фамилию российского олигарха, который якобы финансировал его канал, сообщает РБК.

«Касательно вопроса об олигархе и обо всей этой ситуации: все, что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Более того, я не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются конкретные фамилии... Я уже все озвучил в интервью, более мне добавить нечего», – сказал Протасевич.

Ранее в интервью белорусскому телеканалу ОНТ Протасевич заявил, что в финансировании Nexta и белорусской оппозиции в Польше участвовала российская компания. Название компании и ее владельца он не назвал, но уточнил, что она связана с Уралом и горной добычей, принадлежит крупному олигарху и конкуренту предпринимателя Михаила Гуцериева.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.