Puzzle English: будущее онлайн-образования — за современными технологиями

В 2020 году выручка ГК Puzzle English выросла на 41,85% по сравнению с 2019 годом, число зарегистрированных пользователей платформы выросло на 15%, а ежемесячное количество активных пользователей достигло двух с половиной миллионов. Об основных тенденциях на рынке онлайн-образования, обучении взрослых иностранному языку и планах компании «Эксперту» рассказал генеральный директор ГК Puzzle English Иван Штанько.

— Что сегодня заставляет взрослых людей изучать иностранные языки, часто с нуля?

— В 2020 году мы провели опрос наших пользователей и выяснили основные мотивы изучения английского языка. Английский нужен для интеграции в глобальное пространство, чтобы понимать видео и тексты на английском. В условиях пандемии люди стремятся получать больше информации, смотреть новости. Границы в основном закрыты, поэтому общение переехало в Сеть. Появились новые площадки для обмена информацией (к примеру, Clubhouse), там интересные иностранные спикеры в основном говорят на английском языке.

Люди среднего и старшего возраста учат язык, чтобы лучше разбираться в международных событиях, а пользователи 18–35 лет часто хотят эмигрировать.

Необходимость знать английский язык для работы — еще один мощный мотив: нужно общаться с зарубежными коллегами, сделать карьеру, читать профессиональные тексты. Международные игроки рынка ищут таланты, а люди — позиции на удаленке. Знание английского языка снимает ограничения локальных рынков труда.

Еще один важный мотив — развитие семейных и дружеских связей. Английский нужен для общения с друзьями и родными, живущими за рубежом, молодежь часто пытается найти вторую половинку в другой стране. Кроме того, многие стремятся освоить язык, чтобы помочь детям в учебе.

— Ваша компания предоставляет возможность изучения языка самостоятельно. Насколько успешен ваш проект в этом отношении, ведь многие люди предпочитают заниматься с репетиторами?

— Число наших студентов стабильно растет, люди все больше осознают преимущества онлайн-обучения. Ведь это возможность заниматься по индивидуальной программе, в любом месте и в удобное время, не тратить больших денег и значительных сил на поиск хорошего репетитора.

Пандемия ускорила процесс вовлечения людей в онлайн-обучение. Многие, кто раньше занимался с репетитором очно, перейдя на дистанционный формат, продолжают учиться удаленно.

Привычка заниматься с учителем у людей сильна, хотя умение самостоятельно и быстро учиться — одно из ключевых soft skills сегодня. И некоторые предпочитают гибридный вариант — самообучение онлайн плюс обучение с репетитором. Эффективность такого подхода показало и наше исследование: 63 процента людей, владеющих английским выше среднего, как правило, сочетают самостоятельные онлайн-занятия и уроки с репетитором или посещение курсов.

— Есть ли отличия в обучении иностранному языку детей и взрослых? Какие подходы вы применяете в своей работе при обучении уже состоявшихся людей, понимающих, для чего им нужен другой язык?

— Дети меньше готовы к самостоятельным занятиям, большинство занимаются вместе с родителем. Им труднее долго концентрироваться на одном виде занятий, необходимо переключаться, а игра и сказка — естественные способы обучения для этой аудитории. Поэтому наш детский курс построен как последовательность коротких, трех-пятиминутных, обучающих игровых блоков.

Взрослой аудитории мы предлагаем разные подходы к занятиям. Платформа позволяет как начать изучать английский с нуля, так и восполнить пробелы в знаниях. На Puzzle English более 20 тренажеров и 120 тысяч упражнений для развития всех языковых навыков и освоения грамматики. Можно определить свой уровень и пробелы с помощью тестов, а затем самостоятельно выстроить программу обучения — тренировать разговорный английский с помощью нейросетевых диалогов, развивать умение понимать английскую речь, собирая видеопазлы и аудиопазлы или используя подкасты. Можно подтянуть грамматику, пополнить словарный запас, играя. Если самостоятельно сложно строить программу обучения, то на помощь придет личный план (рекомендательные алгоритмы), в котором алгоритм не только создаст индивидуальную траекторию обучения, но и будет отслеживать прогресс, напоминать о занятиях, поощрять за достижения.

— Каковы основные тенденции, которые вы сегодня наблюдаете в сфере изучения взрослыми иностранного языка?

— Онлайн-рынок сильно вырос. И сегмент языкового онлайн-обучения тоже. Появилось много нишевых игроков, языковые офлайн-школы «переехали» в онлайн, а крупные EdTech-игроки, ранее не работавшие в языковом сегменте, начали его освоение. Ожесточилась борьба за внимание взрослой аудитории, поэтому теперь пользователи требовательнее относятся к контенту — его качеству, оригинальности, интересности, понятности.

Людей больше привлекают интерактивные обучающие форматы, сочетающие развлечение и обучение: геймифицированные приложения, онлайн-челленджи, чат-боты. Популярность набирают тренажеры с короткими видео- и аудиоупражнениями, которые интересно выполнять. Пользователи хотят получать после онлайн-курса международный сертификат, подтверждающий знание английского.

— Расскажите, какие формы взаимодействия с обучаемыми вы применяете, насколько они эффективны и почему?

— Во-первых, мы регулярно проводим опросы пользователей. Благодаря этому мы описали шесть основных их портретов, персонализировали контент под цели и задачи этих групп. Например, предложили программу обучения, которая соответствует целям каждой из групп, персонализировали подборку лексики, в том числе тематической, автоматизировали подборку аудио- и видеоматериалов в зависимости от предпочтений.

Во-вторых, внедрили самую современную CRM-систему с развитой инфраструктурой, создали и развиваем триггерное «древо коммуникаций» в в2с и в2в-сегментах. Мы внимательно анализируем поведение пользователей и предлагаем им именно то, что отвечает их целям. Общаемся с аудиторией при помощи сегментированных и узконаправленных email-рассылок, push-уведомлений в приложениях, ведем группы в соцсетях, а также используем другие виды коммуникаций — мы стараемся исключить спам, навязчивость или неадекватность предложений.

В-третьих, с пользователями работают наши редакторы: каждый онлайн-студент может задать вопрос о нюансах английского языка, методики, любых других аспектах изучения языка, и редакторы ответят на них. Технические вопросы или вопросы, связанные с интерфейсом, пользователям помогает решать служба техподдержки.

В-четвертых, мы, опираясь на аналитику, постоянно совершенствуем интерфейс платформы, дорабатываем навигацию, тестируем новые лендинги и продукты.

— Что позволяет вам успешно работать в условиях усилившейся конкуренции?

— Во-первых, качественный продукт: квалифицированные разработчики и профессиональные методисты-лингвисты создали более двадцати уникальных тренажеров и онлайн-курсов для развития всех основных языковых навыков учащихся от пяти до 80+ лет.

Во-вторых, технологичная и бережная коммуникация с клиентами: мы внедрили и используем самое современное CRM-решение, персонализировали контент, выстроили и развиваем триггерное «древо коммуникаций».

В-третьих, мы применяем самые современные практики и технологии. В конце 2020 года команда начала разрабатывать Education Flow — геймификационный поток для большего вовлечения пользователей. Это необходимо, чтобы сделать обучение увлекательным, эффективным и интерактивным. Мы применяем искусственный интеллект и нейросетевые решения для разработки технологичных продуктов и персонализации опыта пользователей.

Кроме того, мы активно общаемся с нашей аудиторией через опросы и соцсети. На вопросы пользователей всегда готовы ответить наши редакторы и сотрудники технической поддержки.

— Puzzle English изначально создавался как решение в сегменте Ru-Eng. Есть ли планы развития в других сегментах?

— Компания вышла на рынки арабских стран (Arab-Eng) и планирует расширить свое присутствие на них, а также выйти в страны Латинской Америки (Esp-Eng / Port-Eng).

Кроме того, мы продолжим разрабатывать новые продукты и совершенствовать интерфейс платформы, в частности внедрять игровые механики и Education Flow в образовательный процесс для повышения вовлеченности пользователей и эффективности обучения.