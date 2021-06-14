Россияне рассказали о своих тратах на детей

Жители России рассказали, сколько ежемесячно тратят на своих детей. Большинство россиян (36%) тратят на одного ребенка от 5 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно. Информация опубликована в исследовании «Райффайзенбанка».

Чуть меньше (32%) опрошенных тратят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц, 23% респондентов выделяют на одного ребенка до 5 тыс. рублей, 8% россиян тратят на одного ребенка от 20 тыс. до 50 тыс. рублей каждый месяц. И лишь 1% опрошенных тратит на содержание ребенка более 50 тыс. рублей ежемесячно.

Россияне, которые готовы тратить на содержание ребенка более 50 тыс. рублей в месяц, в основном живут в Москве и Санкт-Петербурге (0,85% опрошенных). Остальные жители Москвы и региональных городов-миллионников тратят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей на детей. В городах с населением менее 1 млн человек траты на ребенка составляют до 10 тыс. рублей и меньше. От 20 тыс. до 50 тыс. рублей на содержание ребенка готовы платить 14,41% жителей Москвы, а в Санкт-Петербурге такие суммы выделяют чуть больше 10%, привели данные в РБК.

Треть семейного бюджета уходит на содержание детей у 30% опрошенных, а у 12% - более половины дохода семьи.

Большинство россиян (35%) считают, что наиболее дорого обходится содержание ребенка от 15 лет, 20% респондентов полагают, что наибольшие траты приходятся на возрастной период с 10 до 14 лет. Наименее затратными опрошенные назвали детей от 6 до 9 лет (13%) и младенцев (15%).

Исследование проведено в июне 2021 года. В опросе приняли участие 1,8 тыс. россиян старше 18 лет.