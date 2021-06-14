Российские танки ослепят противника

Первым делом — самолёты

Для неискушённых в таких вопросах читателей — небольшой исторический экскурс. Дипольные отражатели (сокращенно – ДО или ДПРО — дипольные противорадарные отражатели), как одно из средств радиоэлектронного подавления, были изобретены в Великобритании, во время Второй Мировой войны. Они представляли собой полоски обычной фольги и предназначались для защиты британской бомбардировочной авиации – «облако» рассеянных в воздухе частиц с высокой отражающей создавало пассивные радиолокационные помехи, мешавшие эффективно действовать наземным системам наведения противника и его истребителям.

Впервые ДО были применены 24 июля 1943 года, во время известного ночного налёта авиации союзников на Гамбург. Сброшенные в большом количестве с британских самолётов станиоли (полоски оловянной фольги) ввели в заблуждение операторов немецких радиолокационных систем. Рассеиваясь в виде облака, выглядевшего на экране локатора как подобие одиночной или групповой цели, ДО помешали точному наведению прожекторов, зенитных орудий и истребителей «Люфтваффе». Последовавшее за этим применение дипольных отражателей позволило британцам за несколько месяцев снизить потери при проведении воздушных атак вдвое.

Успешный опыт Второй мировой войны послужил толчком для дальнейшего совершенствования систем защиты самолётов на основе ДО. Современные дипольные отражатели представляют собой полоски из той же фольги или металлизированной бумаги, или металлизированного стекловолокна различной длины. Разница в длине обусловлена необходимостью противодействия радиолокационным станциям различного диапазона – длина полоски ДО должна составлять половину длины волны, излучаемой РЛС.

ДО упакованы в пачки весом около 500 граммов или в специальные снаряды, которые, соответственно, сбрасываются или выстреливаются с борта самолета. Каждая пачка или снаряд может содержать от нескольких сотен тысяч до миллиона диполей.

Броня крепка и танки незаметны

Есть своя история и у применения ДО для защиты танков и бронемашин. О некоторых изобретениях в этой области рассказывает специалист по истории бронетанковых войск Максим Трушин.

«Наиболее известными примерами использования ДО для защиты танков от систем наведения противника могут служить маскировочная сеть из радио-поглощающего материала «Терновник», разработанная российским Научно-исследовательским предприятием «Радиострим», или маскировочный защитный комплект «Накидка», сделанный в отечественном НИИ Стали. Они представляют собой плетение из металлизированного стекловолокна, позволяющее достигать необходимого эффекта. К примеру, применение «Накидки» снижает и вероятность, и дальность обнаружения укрытого ею танка, в 6–8 раз», — сообщил Трушин.

Он рассказал также и о другом эффективном средстве радиолокационной маскировки – так называемом «чёрном диполе». В основе этого способа защиты лежит принцип применения радиопоглощающего материала. Речь в данном случае также идет о полосках длиной в половину длины волны, но только изготовленных из графитовых, углеродных и других радиопоглощающих нитей. «Чёрный диполь» поглощает большую часть радиоизлучения, а оставшуюся отражает в сторону радара, создавая хороший экранирующий эффект. «Чёрный диполь» применяется и для изготовления маскировочных тканей, в которые впрессовывают отрезки углеродного волокна необходимой длины.

«Что касается защиты танков выстреливанием диполей, то одной из первых попыток стало создание системы ловушек “Guard”, разработанной британской фирмой Wallop Defence Systems, – рассказал Трушин. – Компания специализируется, в числе прочего, на средствах дипольной защиты боевых кораблей, но несколько лет назад разработала также систему, предназначенную для танков. С помощью ракет калибра 57 мм “Guard” разбрасывает дипольные отражатели, создавая отражённые радиолокационные сигналы, способные дезориентировать радиолокационные головки самонаводящихся ракет».

Открытым полем под диполем

Сегодня Россия готова захватить лидерство в области эффективной маскировки бронетехники. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, входящий в госкорпорацию «Ростех», заявил о создании новой системы защиты, основанной на использовании ДО. Детали разработки «Ростех» предпочёл пока не раскрывать, но основные моменты были обнародованы.

Новый защитный боеприпас представляет собой снаряд, начинённый дипольными отражателями. В случае возникновения угрозы поражения танка высокоточным оружием упомянутый снаряд выстреливается в опасную сторону. При разрыве снаряда образуется комбинированная аэрозольно-дипольная завеса, «ослепляющая» не только радиолокационные, но и любые другие системы наведения противника — лазерные, тепловые, оптические.

Главное отличие новинки военпрома – плотность комбинированной завесы. Разработчики утверждают, что по сравнению с существующими аналогами она увеличена в полтора раза. Важно и то, что новое средство снижения заметности универсально, и поэтому может найти самое широкое применение.

«Боеприпас может применяться в составе оборонительного вооружения существующих и перспективных образцов бронетехники, в любых климатических условиях», — сообщили в «Ростехе». Добавим, что вес снаряда с ДО относительно невелик – всего 2,8 кг, а калибр 76 мм соответствует калибру ЗИС-3 – одной из самых успешных пушек времён Великой Отечественной.

Широкая демонстрация данной системы в действии состоится, по словам «Ростеха», в период с 22 по 28 августа, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Форум пройдёт в конгрессно-выставочном центре «Патриот», в Одинцовском районе Московской области.