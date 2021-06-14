Санкт-Петербург вводит карантинные ограничения из-за коронавируса

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении новых карантинных ограничений из=за распространения коронавирусной инфекции.

С 17 июня запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе, работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки, работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос.

В торговых центрах запрещается работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров, торговля и оказание услуг на островках.

Кроме того, уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать 3 тысячи человек. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски.

С 14 июня болельщика фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года необходимо ношение масок. С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об объявлении 15-19 июня нерабочими днями с сохранением зарплат в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом. С13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос). В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. При этом городские парки остаются открытыми для прогулок.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 14 723 новых заболевших коронавирусом человек.