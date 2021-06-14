Темп роста заболеваемости COVID-19 в России снизился: за сутки зарегистрирован 13 721 случай

В России за прошедшие сутки зафиксировали 13 721 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что 16,2% случаев не имели клинических проявлений болезни (т. н. бессимптомные носители вируса). Полностью вылечились за этот же период 8 312 человек; зафиксирован 371 случай летального исхода.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6 590, в Подмосковье – 1 043, а также в Санкт-Петербурге – 865 человек.

За всё время пандемии COVID-19 в России зарегистрировано 5 222 408 случаев заболевания; выздоровели 4 809 647 человек, 126 801 случай окончились летальным исходом.

По данным оперштаба на 13 июня, суточный прирост заболеваемости составил 14 723 случаев.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге ужесточили ограничительные меры. Кроме того, с 15 по 19 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими днями с сохранением зарплаты для работников. Также столичные власти рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.